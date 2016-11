A 31 zwischen Meppen und Haren bald wieder frei

An der Emslandautobahn A 31 wird fleißig gebaut. Für viele Autofahrer ist gerade die Baustelle zwischen Haren und Meppen ein Ärgernis. Doch es gibt gute Nachrichten.

Meppen. Auch in Zukunft bleibt die Emslandautobahn A 31 eine Baustelle. Der Bauabschnitt zwischen den Anschlussstellen Haren und Meppen-Nord soll nun aber zeitnah fertig werden, sagte Anke Schnitker von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage der NOZ-Redaktion. Freie Fahrt gäbe es dann aber nur kurzfristig, denn die Grunderneuerung der Autobahn soll weiter südlich fortgesetzt werden.

Ab dem 6. Januar freie Fahrt in beide Richtungen

„Wir sind alle sehr zufrieden, wie die Arbeiten verlaufen sind“, erklärte Schniker. „Der Zeitplan war zu keiner Zeit in Gefahr.“ Neben dem Asphalt wurden auch die Leitplanken auf der Strecke erneuert, um die neusten Bestimmungen zu erfüllen. Ab dem 16. Dezember soll dann die Fahrbahn in Richtung Oberhausen wieder frei gegeben werden, ab dem 6. Januar auch die Fahrtrichtung Emden. Witterungsbedingt habe es keine Probleme gegeben, so Schnitker weiter.

Die Sanierung geht weiter

Voraussichtlich im ab März 2017 soll die Sanierung des fünf Kilometer langen Autobahnabschnittes von Meppen bis Twist erfolgen. Hier soll mit der Fahrbahn in Richtung Süden gestartet werden. Die Bauzeit für beide Fahrtrichtungen dürfte ebenfalls rund ein Jahr andauern. Mit inbegriffen sei hier auch das Autobahnkreuz Meppen A 31 /E 233. Darüber hinaus gibt es bereits Pläne für den Abschnitt zwischen Dörpen und Lathen, doch konkret würde es im Moment noch nicht.