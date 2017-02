„Abgefahren“: Bittere Wahrheit auf offener Bühne

Mit Unfallgeschichten aus der Region wollen Verursacher, Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter Elftklässler für mehr Vorsicht im Straßenverkehr sensibilisieren. So auch am Montag im Nordhorner KTS.

Nordhorn. Wieder einmal ist es ganz still im Konzert- und Theatersaal (KTS) in Nordhorn. Wieder brennen auf der Bühne rote Grablichter. Wieder stehen drei weiße Kreuze neben einem Mikrofon. Auf dem einen Kreuz steht „Du wirst uns fehlen“. Die Projektleiter von „Abgefahren – wie krass ist das denn“ wollen in diesen Wochen zum vierten Mal ihr Projekt den elften Klassen aller weiterführenden Schulen der Grafschaft Bentheim vorstellen.

Theresa Sperling, die Poetry-Slammerin aus Nordhorn, betritt die Bühne. Vor rund einem Jahr wurde sie vom Projektleiter und Verkehrssicherheitsberater der Polizei Nordhorn, Edgar Eden, gefragt, ob sie sich vorstellen könne, einen Text zu diesem Thema zu schreiben. „Ich habe mir das Projekt letztes Jahr angeschaut und finde es super sinnvoll. Da ich selber zwei Söhne habe und die Landstraßen in der Grafschaft Bentheim kenne, habe ich sofort zugesagt“, erzählt Sperling.

Ihr Text ist emotional und erzählt von all den ersten Malen, die jungen Menschen im Leben passieren: Das erste Mal ohne Stützräder fahren, die erste Kippe gezogen oder der erste Kuss. Aber auch davon, dass Dinge wie Liebe ein zweites Mal passieren können und davon, dass man sein Baby nicht vor all diesen ersten Malen beschützen kann. „Es wird viele erste Male geben, geniale, optimale, phänomenale erste Male“, sagt die Wortakrobatin. Doch wenn man einmal beim Autofahren nicht richtig aufpasse, weil man übermüdet und angetrunken fährt, „sieht man nur noch die Splitter und dann wird es zum ersten Mal richtig schwarz.“ Am Ende des letzten Satzes setzt im KTS ein Funkspruch von einem Unfall ein.

Arno Helper von der Polizeistation Bad Bentheim betritt die Bühne. „Solch ein Funkspruch verändert Leben. Nicht nur das der Unfallverursacher, sondern auch das der Familien und Rettungskräfte“, sagt Helper. Der Polizist berichtet dem Publikum, dass 25 Prozent aller tödlichen Unfälle in Deutschland von den 18- bis 25-Jährigen verursacht werden, das seien 1000 junge Menschen in einem Jahr. In der Grafschaft Bentheim waren es von 2011 bis 2016 13 Jugendliche, die bei einem Unfall ums Leben gekommen sind.

Vitali Befort (26) berichtet von seinem Unfall auf der Emsbürener Straße. „Ich bin übermüdet gefahren, habe Autos, Lastwagen und Kolonnen überholt“, erinnert sich der Schüttorfer. Am frühen Morgen war er gerade mit einem Freund auf dem Weg zur Schule, sie waren spät dran und nicht angeschnallt. „Ich fühlte mich sicher mit drei Jahren Fahrerfahrung“, erzählt Befort. Eine Fehleinschätzung. Er hatte einen Schutzengel, denn der Baum, gegen den sein Auto prallte, als er die Kontrolle über den Wagen verlor, fiel einfach um. „Normalerweise wickelt sich das Auto um den Baum“, weiß der 26-Jährige.

Golcan Azar hatte so viel Glück nicht. Die junge Frau erzählt von ihrem Unfall auf der Wietmarscher Straße, bei dem ihre Mitfahrerin starb. Die zerbrechliche und ruhige Stimme sorgt für Gänsehaut bei den Elftklässlern. So persönlich haben viele von den 16- bis 19-Jährigen solch eine Unfallgeschichte wohl noch nicht gehört – einige Schülerinnen verlassen den Saal vorzeitig mit Tränen in den Augen. „Ich wusste nicht mehr, wie es weiter gehen soll“, sagt Golcan Azar. Hilfe bekam sie noch direkt an der Unfallstelle von Seelsorger Ludger Pietruschka.

Auch er steht im KTS auf der Bühne, gemeinsam mit Frank van de Kerkhoff von der Feuerwehr Nordhorn, der von seinen Erinnerungen an den Unfalltag berichtet: „Als ich an die Unfallstelle kam, hörte ich ein Mädchen, das nach einer Person in dem Wagen schrie – nach seiner Mutter, die bei dem Unfall tödlich verunglückt ist.“

Der emotionalste Moment erwartet die Schüler auch im vierten Jahr des Projekts wieder am Schluss. Im Hintergrund läuft ein Video mit Bildern von einem Unfall – man sieht Bremsspuren, ein kaputtes Auto, einen Leichenwagen. „Der 19-jährige Markus ist bei diesem Unfall ums Leben gekommen, die Fahrbahn war nass, aber nicht glatt, er ist einfach zu schnell gefahren“, sagt Günter Kaß von der Polizeistation Bad Bentheim.

Auf der anderen Seite der Bühne steht Alfons Fastermann. Der 60-Jährige wirkt gefasst, als er von dem Tag berichtet, an dem er erfuhr, dass sein Sohn Markus einen Unfall hatte. Zum 14. Mal steht er auf der Bühne und erzählt den Jugendlichen von dem Moment, als er seiner Frau und seinen anderen zwei Söhnen erzählen musste, dass sie Markus nie wieder sehen würden. „Der Unfall hat mich gelehrt, wie wichtig es ist, das Haus jeden Tag im Guten zu verlassen.“