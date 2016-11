Abriss des Atomkraftwerks Lingen hat begonnen

Lingen. Diese Panzertür könnte auch in einer Bank sein. 80 Zentimeter ist sie dick, mächtige Scharniere halten den Trumm an der Wand. Ulrich Priesmeyer kurbelt an einem großen Drehrad, zieht mit etwas Mühe an der Stahlkonstruktion, dann schwingt sie auf. „Oh, leider kein Licht“, sagt der Ingenieur. Er leitet den Rückbau des Kernkraftwerks Lingen, der seit dem Sommer läuft. Heute fließt längst nicht mehr in allen Betriebsräumen des Kraftwerk-Dinosauriers Strom. So können die Besucher nur vom Gang aus einen kleinen Blick in den finsteren katakombenartigen Raum werfen, in dem von oben herab ein Gewirr von Rohren, Druckmessern und Schläuchen hängt. „Das ist die frühere Schnellabschaltung des Reaktors“, erläutert Priesmeyer.

Die Besichtigung des Uralt-Kernkraftwerks ist ein Ausflug in eine andere Zeit. Als die Anlage von 1964 bis 1968 gebaut wurde, galt Atomkraft als die Energiequelle der Zukunft. Heute ist der Atomausstieg in Deutschland beschlossene Sache. Ende 2022 sollen die letzten Meiler vom Netz.

Der Rückbau von Atomanlagen sei beherrschbar, sagt Priesmeyer. Für den Energiekonzern RWE, dem das Kraftwerk in Lingen heute gehört, sei der sichere Abbau von Atommeilern durch Erfahrungen von anderen Standorten „geübte Praxis“, ergänzt Jürgen Haag, der nicht nur der Leiter des Kernkraftwerks Lingen ist, sondern auch des benachbarten jüngeren Schwester-AKW Emsland, das noch bis 2022 in Betrieb ist.

Experten unterscheiden den direkten Abbau vom sicheren Einschluss. Letzteres ist in Lingen praktiziert worden. Nach dem Entfernen der hochradioaktiven Brennelemente im Jahr 1983 wurde der Reaktor 1988 im Prinzip zugesperrt. In den 1990er Jahren wurden die konventionellen Anlagenteile abgerissen, seitdem steht nur noch das Reaktorgebäude. 2008 wurde der Antrag zum Abbau der Anlage gestellt - vor einem knappen Jahr, im Dezember 2015 gab das niedersächsische Umweltministerium die Genehmigung. Bis 2030 soll die Anlage soweit zurückgebaut sein, dass sie nicht mehr dem Atomgesetz unterliegt.

Bisher drei Rückbauten

Bis Ende vergangenen Jahres wurden nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz drei Kernkraftwerke vollständig abgebaut, darunter das Versuchsatomkraftwerk Kahl, das auch zu RWE gehört. Das 1960 in Betrieb genommene Kernkraftwerk war das erste zur Elektroerzeugung in Deutschland. „Heute ist dort wieder eine grüne Wiese“, sagt Haag.

Auf Deutschland wird in den nächsten Jahrzehnten eine große Zahl an Rückbauten von Atommeilern zukommen. „Die eigentliche Erfahrung, was große Leistungsgreaktoren angeht, steht noch aus“, sagt der Atomexperte des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Thorben Becker. Acht Kernkraftwerke sind derzeit noch in Betrieb, neun sind endgültig abgeschaltet, und 16 befinden sich in Stilllegung - sie werden also zurückgebaut. 21 Milliarden Euro an Rückstellungen haben die Betreiber für den Rückbau und die Konditionierung der Altteile vorgesehen, sagt Nicolas Wendler, Pressesprecher des Deutschen Atomforums, der Lobbyorganisation der Kernenergiewirtschaft.

Und wie sicher ist der Rückbau? Die Sicherheits- und Strahlenschutzstandards seien hoch, sagen die RWE-Experten Haag und Priesmeyer. Nur zwei Prozent des noch vorhandenen Baumaterials müssten als leicht- und mittelradioaktives Material endgelagert werden. Aber ein Großteil könne gereinigt werden. Von den 59.000 Tonnen Gesamtmasse des Kernkraftwerks Lingen müssten gerade einmal 1500 Tonnen endgelagert werden.

Solche Behauptungen sieht nicht nur BUND-Experte Thorben Becker mit Skepsis. Das aufgearbeitete Restmaterial sei nicht komplett strahlungsfrei, sagt Heinz Smital, Kernphysiker und Atomexperte von Greenpeace. Zwar seien die Grenzwerte, über die man spreche, sehr gering und für kleine Mengen seien diese Freigrenzen auch ausreichend. „Die Problematik ist, was passiert, wenn viele hundert Tonnen mit gerade noch akzeptabler Radioaktivität auf eine Deponie kommen“, fragt Smital.

Probleme mit Reststoffen

Auch Becker sieht in dem Umgang mit den Reststoffen noch Probleme. „Unser Vorschlag wäre, dass man mit der Freigabe aufhört und einen selbstständigen Entsorgungsweg für diese Müllcharge vorsieht“, sagt er. Es gebe bereits zunehmend Proteste, dass aufgearbeiteter Müll aus Atomkraftwerken nicht als Atommüll gekennzeichnet werde, sondern auf Hausmülldeponien gelagert werden solle.

Das größte Risiko bei Atomkraftwerken gehe allerdings von den hochradioaktiven Brennelementen aus, sagt Becker. „Da ist es notwendig, dass die beim Rückbau aus den Anlagen herauskommen und sicher gelagert werden.“ Dass die Probleme beim Rückbau technisch lösbar seien, sei im Prinzip richtig, sagt der BUND-Experte: „Das heißt aber nicht, dass ein Rückbau völlig problemlos ist.“