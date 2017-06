Abschiebungen nach Afghanistan werden vorerst eingeschränkt

dpa Berlin. Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul will die Bundesregierung Afghanen vorerst nur in begrenzten Fällen in deren Heimat zurückschicken. Das Auswärtige Amt werde zunächst eine Neubewertung der Sicherheitslage vornehmen, sagte Kanzlerin Angela Merkel. Bis diese vorliege und die deutsche Botschaft in Kabul wieder voll funktionsfähig sei, solle es Abschiebungen nach Afghanistan nur in bestimmten Fällen geben. Der Opposition reicht das nicht: Linke und Grüne forderten erneut einen kompletten Abschiebestopp, fanden dafür am späten Abend im Bundestag aber keine Mehrheit.