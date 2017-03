Abschied von einer geliebten Aufgabe

SCHÜTTORF. „Wenn die Frau keine sichere Betreuung für ihr Kind hat, fliegt uns die ganze Familienexistenz um die Ohren.“ Gabriele Weniger scheut vor drastischen Formulierungen nicht zurück, wenn es wie in diesem Fall um eine alleinerziehende Mutter in einer schwierigen Lebenslage geht. Das zufällig mitgehörte Telefonat ist typisch für die Leiterin des Familien Service Büros in Schüttorf. Für ihre Klienten tritt die ebenso warmherzige wie durchsetzungsfähige Frau mit allen Kräften ein – bis zur letzten Minute. Diese letzte Minute kommt allerdings bald. Am 31. März geht die 64-Jährige offiziell in den Ruhestand. Letzter Arbeitstag war bereits der 9. März.

Der Schüttorfer Jugend- und Sozialausschuss hat die Sozialpädagogin bereits mit reichem Dank verabschiedet. Auf Kreisebene geschah dies am Freitag. Zugleich mit dem Ende ihrer Erwerbsbiografie kommt nach 42 Jahren der Abschied von der Grafschaft Bentheim. Gabriele Weniger sitzt nämlich auf gepackten Kisten. Weil sie hierzulande keine Verwandten hat, zieht sie in den Chiemgau in die Nähe von Tochter, Schwiegersohn und Enkeln.

Am 1. April 1975 nahm die aus Witten stammende junge Erzieherin in der Grafschaft den Dienst als „Kreiskindergärtnerin“ auf. Ihr oblag die Ausbildung und Anleitung der Frauen, die die zahlreichen Kinderspielkreise leiteten. Als eine Tochter und bald darauf ein Sohn geboren wurden, blieb Gabriele Weniger zu Hause, bis sie per Anruf aus der Kreisverwaltung dringend um die Wiederaufnahme des Dienstes gebeten wurde. Die Aufgaben im Bereich der Kindergärten waren gewachsen. So ging es nun vor allem um Kita-Planung, Trägerberatung, und Beratung in den Einrichtungen selbst.

„Wir brauchen Anlaufstellen“

Der frühe Tod ihres Mannes machte Gabriele Weniger zur Witwe und Alleinerziehenden, die alle Probleme knapper Geldmittel, schwieriger Versorgung und Betreuung der Kinder am eigenen Leib erfuhr. Sie musste aber nicht nur die Familie und den Beruf in Einklang bringen, sondern auch noch die Arbeitslast einer Studentin stemmen: Gabriele Weniger schrieb sich in Münster an der Fachhochschule für Sozialpädagogik ein. Dank der Unterstützung ihrer Vorgesetzten und eines ausgeklügelten Zeitmanagements erhielt sie nach der Regelstudienzeit das Diplom als Sozialpädagogin. Mit der neu erworbenen Qualifikation kamen neue Aufgaben. „Ich wurde zuständig für die Jugendhilfe im ambulanten Bereich, behielt aber gleichzeitig die Zuständigkeit für die Kitas“, berichtet sie. „1990 kam die Begleitung und Vermittlung von Tagespflegepersonen hinzu. Als das Land Niedersachsen im Jahr 2007 Fördergelder für Konzepte zur Verfügung stellte, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zum Ziel hatten, war Gabriele Weniger sofort am Start. „Schon nach meinem Studium hatte ich sehr klare Vorstellungen im Kopf, wie eine wohnortnahe Institution für jede Art von Hilfen aussehen müsste“, sagt sie. „Wir brauchen Anlaufstellen, wo man auf dem Weg zum Einkaufen Rat und Hilfe findet.“ Für die von ihr ausgearbeitete Konzeption erhielt sie die Zustimmung von Jugendhilfeausschuss und Kreistag.

Sieben Familien Service Büros in der Grafschaft

Heute gibt es im Landkreis sieben Familien Service Büros. Gabriele Weniger koordinierte deren Arbeit und leitete selbst das Schüttorfer Büro an der Sportplatzstraße 1. Schwerpunkte der Arbeit sind unverändert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Vermittlung und Betreuung der Tagesmütter. Zum Alltag gehören aber auch alle nur denkbaren Fragen, Sorgen und Nöte – von der Hilfe beim Formularausfüllen bis zur verzweifelten Frau, die sich vor ihrem Mann in Sicherheit bringen will. Gabriele Weniger weiß, wo es Hilfe gibt, und arbeitet eng mit Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen, Beratungsstellen, kirchlichen Organisationen, Bildungsträgern und Sozialstationen zusammen. Auch werden Familienbegleitbücher als „Willkommensgruß für neue Erdenbürger“ an junge Eltern verteilt.

Von all dem muss Gabriele Weniger, die von sich sagt: „Ich glaube, dass ich hier an der richtigen Stelle bin“, nun Abschied nehmen. „Wenn ich an die fantastischen Kollegen denke, an Schüttorf, das ich so liebe, dann wird mir schon das Herz schwer“, bekennt sie. Dass für die Nachfolge im Dienst die Sozialpädagogin Ellen Tessin bereitsteht, findet sie gut. Gespannt sieht Weniger ihrem neuen Lebensabschnitt entgegen und freut sich auf Reisen, Fotografieren, Enkelbetreuung und – wie könnte es anders sein? – auf ehrenamtliche Aufgaben im Landkreis Rosenheim.