Abschied von politischen Urgesteinen in Samern

Samern. Politisches Engagement im Rat der Gemeinde Samern wird oft in langen Zeitfenstern bemessen. Am Mittwochabend kamen in einer kleinen Feierstunde der alte und der neue Gemeinderat im Landgasthof Rielmann zusammen, um mit Gerhard Schepers, Richard Raben und Johann Eilering drei Politiker zu verabschieden, die in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich an der Entwicklung der Gemeinde beteiligt waren.

Jahrzehnte im ehrenamtlichen Dienst der Gemeinde

Schepers war im Herbst des vergangenen Jahres nach 30 Jahren aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Davon war er zunächst 15 Jahre als stellvertretender Bürgermeister und zuletzt zehn Jahre als Bürgermeister im Amt. Raben und Eilering können jeweils auf 25 Jahre im Gemeinderat zurückblicken. Davon war Raben zehn Jahre als stellvertretender Bürgermeister tätig. Außerdem vertraten alle die Belange der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung beziehungsweise dem Aufsichtsrat der Schüttorfer Stadtwerke.

„Ich habe die Arbeit immer gerne gemacht“, betonte Schepers, der nicht nur seinen Ratskollegen, sondern auch Samtgemeindebürgermeister Manfred Windhaus für die gute Zusammenarbeit dankte. Raben und Eilering hob er dabei noch einmal besonders hervor. Schließlich hatte das Trio Projekte oft zusammen angepackt.

Zeit mit einschneidenden Entscheidungen

Wie groß die Veränderung in der Schüttorfer Landgemeinde ist, machte Marco Beernink, Schepers Nachfolger auf dem Bürgermeisterstuhl, in einer Ansprache deutlich. Die im wahrsten Sinne des Wortes einschneidendste Entscheidung während der vergangenen Ratsperioden war der Bau der Autobahn 31 auf Sameraner Gebiet. Die damit zusammenhängende Flurbereinigung wurde erst im vergangenen Jahr abgeschlossen. „Ich bin froh, dass ich mich da nicht mehr einarbeiten muss“, stellte Beernink fest, der mit dem Alter von 33 Jahren einer anderen Generation angehört. „Als Du in den Rat gewählt wurdest, war ich drei Jahre“, sorgte Beernink für Erheiterung mit seinem Grußwort an Schepers.

Weitere Projekte in den Amtszeiten waren der Bau von Fahrradwegen entlang der Kreisstraße und eine Entscheidung zum „kunstwegen“-Projekt. Dabei stellten sich die Ratsmitglieder in einer Bürgerinitiative mit dem Namen „Die Brücke“ gegen die Aufstellung einer alten Eisenbahnbrücke in Samern. Die hatte Erfolg. Die Lassnitz-Brücke von Künstler Hans Schabus wurde in Ohne an der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen errichtet. Dort freuen sich die politisch Verantwortlichen über das „kunstwegen“-Projekt, in Samern freuen sie sich, dass sie nicht auf dem Gebiet der Gemeinde steht. Die Mitglieder der Bürgerinitiative treffen sich immer noch regelmäßig einmal im Jahr. Überhaupt ist der Zusammenhalt in der Gemeinde groß. Auch die früheren Räte treffen sich immer noch zu gemeinsamen Unternehmungen, wie Schepers und Beernink hervorhoben.

Kita, Baugebiet und Kreisverkehr

In Schepers Amtszeit fielen auch wichtige Weichenstellungen für die Zukunft, die bei der Entscheidungsfindung nicht unumstritten waren. So wurde der Spielkreis in Samern geschlossen und in einem interkommunalen Projekt mit den „Pfefferkörnern“ eine gemeinsame Kindertagesstätte mit gebaut. Zu den letzten Amtshandlungen zählten die Ausweisung des Baugebietes Tappenfeld an der Ohner Straße nahe des Ortskerns und der Bau des Kreisverkehrs auf Sameraner Gebiet an der Salzberger Straße. „Ich bin der Meinung, dass es richtig war, dass wir uns daran finanziell beteiligt haben. Sonst hätten wir dort jetzt eine Ampel“, sagte Schepers. Zum Abschied bekam das politische Urgestein von der Gemeinde eine Schale auf einem Bentheimer Sandstein-Sockel geschenkt.