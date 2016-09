Abschied von Schimon Peres: Sarg vor dem Parlament aufgebahrt

dpa Jerusalem. Nach dem Tod von Schimon Peres können heute israelische Bürger Abschied nehmen von ihrem Altpräsidenten. Der Sarg des Friedensnobelpreisträgers soll am Morgen vor dem Parlament in Jerusalem aufgebahrt werden. Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben, zwei Wochen nach einem schweren Schlaganfall. Sein Tod löste weltweite Trauer aus. Bei seiner Beerdigung am Freitag werden führende Persönlichkeiten aus aller Welt erwartet. Deutschland soll dabei von Bundespräsident Joachim Gauck vertreten werden.