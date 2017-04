Abstiegsrelegation gegen die Ukraine: Kerber spielt zweites Einzel

dpa Stuttgart. Mit Angelique Kerber als Nummer eins kämpfen die deutschen Tennis-Damen an diesem Wochenende gegen den Abstieg. Gegner in der Fed-Cup-Relegationspartie in Stuttgart ist die Ukraine. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber tritt heute im zweiten Einzel gegen Lessia Zurenko an. Zuvor ist Julia Görges gegen die ukrainische Topspielerin Jelina Switolina gefordert. Morgen folgen zwei weitere Einzel und das möglicherweise entscheidende Einzel. Der Gewinner spielt auch im kommenden Jahr in der Weltgruppe der besten acht Nationen. Der Verlierer steigt in die Weltgruppe II ab.