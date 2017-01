Abstimmungen über Erdogans Präsidialsystem beginnen

In der am vergangenen Sonntag nach einer Woche beendeten ersten Abstimmungsrunde hatten alle 18 Artikel die erforderliche Dreifünftelmehrheit bekommen - auch dank Stimmen aus der Opposition. Der Chef der ultranationalistischen MHP, Devlet Bahceli, und weitere Abgeordnete seiner Partei unterstützen die Reform. Die größte Oppositionspartei CHP und die pro-kurdische HDP sind strikt gegen das Vorhaben, weil sie eine Ein-Mann-Herrschaft befürchten.

Sollten diese Mehrheiten erzielt werden, soll es zwischen Ende März und Mitte April zu einem Referendum kommen. Die von Staatschef Recep Tayyip Erdogan seit langem angestrebte Verfassungsreform würde dem Präsidenten deutlich mehr Macht verleihen und das Parlament schwächen. Erdogan würde zugleich als Staats- und Regierungschef amtieren und könnte weitgehend per Dekret regieren.

Die Abgeordneten im Parlament in Ankara beginnen heute mit den entscheidenden Abstimmungen über die Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei. In zweiter Lesung entscheiden die Parlamentarier über jeden der 18 Änderungs-Artikel einzeln.

Dem türkischen Journalisten Can Dündar - außerhalb der Türkei hoch geschätzt und ausgezeichnet - droht in seinem Heimatland eine lange Haftstrafe. Foto: Susann Prautsch/Archiv

Gefängnis in Antalya: Nach dem Putschversuch vom 15. Juli sind die Haftanstalten überfüllt. Foto: Tolga Bozoglu

Leerer Strand in Antalya: Terroranschläge und der Putschversuch gegen Präsident Erdogan ließen den türkischen Tourismus im vergangenen Jahr drastisch einbrechen. Foto: Marius Becker

Bereits seit dem gescheiterten Putschversuch gegen Erdogan Mitte Juli 2016 steht die Lira stark unter Druck. Eine Besserung ist kurzfristig nicht in Sicht. Foto: Sedat Suna

Türkische Polizisten in Ankara: Nach dem Putschversuch wurden mehr als 36 000 Menschen in Untersuchungshaft genommen. Foto: Tumay Berkin

Anschläge verschiedener Terrororganisationen erschüttern das Land immer öfter: Brennende Autos nach einer Explosion in Izmir. Foto: DHA-Depo Photos

Abgeordnete des Parlaments bei der Debatte über die geplante Verfassungsreform in der Türkei. Foto: Burhan Ozbilici

Mehr aus diesem Ressort

17-stöckiges Einkaufszentrum in Teheran eingestürzt Der iranische Fernsehreporter berichtet gerade live über den Brand eines Einkaufszentrums, da stürzt das 17-stöckige Gebäude ein. Mindestens 20 Feuerwehrmänner, die den Brand löschen wollten, bezahlten dafür mit ihrem Leben. mehr...

Gegenwind für Mays Brexit-Kurs in Davos In Davos wirbt Premierministerin May für Großbritannien als Wirtschaftsstandort mit guten Handelsbeziehungen in alle Welt. Doch für ihren Brexit-Kurs gibt es auch Kontra. Bundesfinanzminister Schäuble warnt vor Muskelspielen. mehr...

Viele Tote in Hotel nach Lawine in Italiens Erdbebenregion Nach einer schweren Erdbebenserie verschüttet eine Lawine ein Hotel in Italien. Dutzende Menschen werden in dem Haus begraben. „Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte“, steht in einer verzweifelten SMS. mehr...

Spannung vor dem Eid: Trump übernimmt die Macht Die USA stehen vor einer Zeitenwende: Der liberale Demokrat Barack Obama übergibt den Stab an den ungestümen Republikaner Donald Trump. Am Freitag ist es so weit - ein Mega-Event steht bevor. mehr...