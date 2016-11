Abwehrchef hofft auf Rückkehr in Wilhelmshaven

Nordhorn. Mit 10:10 Punkten ist die HSG Nordhorn-Lingen allenfalls mittelmäßig in die Handballsaison gestartet. Doch zu Feiern gab es dieser Tage beim Tabellenzehnten der 2. Bundesliga dennoch reichlich, standen doch nach dem 24. Geburtstag von Luca de Boer am Sonntag, als mit 29:24 gegen die HG Saarlouis der fünfte Saisonsieg gelang, weitere Wiegenfeste an. Am Montag wurde Geschäftsstellen-Mitarbeiterin und Trainer-Gattin Melanie Bültmann 41, am Donnerstag begingen Torhüter Björn Buhrmester und Standbyspieler Stephan Wilmsen ihren 32. bzw. 38. Geburtstag.

Dass Trainer Heiner Bültmann es zum Auftakt der zweiwöchigen Spielpause etwas ruhiger angehen lässt, hat aber andere Gründe: Mit Nicky Verjans (Niederlande), Asbjörn Madsen (B-Team Dänemark) und Jürgen Rooba (Estland) sind drei Spieler bei ihren Nationalteams und kehren erst nächste Woche Dienstag zurück. Patrick Miedema trainiert laut Bültmann „mit angezogener Handbremse“, um seine lädierte Schulter zu schonen. Da begann die Woche am Montag locker mit eigenständigem Krafttraining; und in den Einheiten bis Donnerstag belässt es der Trainer für die überschaubare Gruppe bei einem Mix aus Individualtraining, Übungen in Kleingruppen und Athletik. „Mehr geht nicht, weil wir zu wenig sind“, sagt Bültmann, der dem Team drei freie Tage gewährt, ehe am Montag mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel am Sonnabend, 12. November, beim Wilhelmshavener HV wieder der normale Zweitliga-Alltag einkehrt.

Auf den freut sich einer ganz besonders: Frank Schumann. Der Abwehrchef, der sich im ersten Pflichtspiel der Saison im DHB-Pokal gegen den SC Magdeburg eine schwere Gesichtsverletzung zuzog und nach einer Operation seither ausfällt, trainiert wieder mit den Kollegen und spekuliert auf sein Comeback in Wilhelmshaven. Sollte „Schu“ problemlos auch wieder die Übungen mit Körperkontakt bestehen, „ist er gegen den WHV dabei, und das wäre super“, freut sich Bültmann auf die Rückkehr seines erfahrensten Spielers.

Beispiel Wilhelmshaven zeigt: Die 2. Liga ist extrem

Die Wilhelmshavener sind das Paradebeispiel dafür, wie schnell einem in der 2. Liga der Wind forsch ins Gesicht wehen kann. In der vergangenen Saison als Aufsteiger für Platz sechs gefeiert, ist das Team von Trainer Christian Köhrmann derzeit Tabellenletzter. „Das ist schon extrem“, lautet Bültmanns Urteil aus der Ferne, allerdings finden sich mit Hamm oder Aue weitere Teams in der unteren Tabellenhälfte wieder, die vergangene Saison oben mitmischten. Und mit Hüttenberg (4. Platz), Leutershausen (7.), Dessau-Roßlau (9.) und Konstanz (11.) stehen vor allem die Aufsteiger überraschend gut da. Wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist, lässt sich an der Bilanz des WHV bestens ablesen: Von neun Spielen gingen acht verloren, aber fünf davon nur mit jeweils einem Tor Differenz. „Das ist auch einfach mal ein bisschen Pech“, sagt Bültmann, „die spielen nicht schlecht und es ist schwer zu erkennen, woran es liegt.“

Seit drei Spielen ist sogar Ex-Nationalspieler Oliver Köhrmann wieder dabei. Der 40-Jährige hatte seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet und wurde reaktiviert. Bei seinem Comeback sprang mit 23:21 beim TuS Ferndorf gleich mal der bislang einzige Saisonsieg heraus. Trotz Länderspielpause ist der WHV am Wochenende im Einsatz, holt das Spiel gegen die DJK Rimpar nach, das wegen eines Zugausfalls vor einigen Wochen nicht hatte stattfinden können. „Ich sehe das nicht als Nachteil für uns“, sagt Bültmann, „gerade wenn die Pause reichen sollte, dass Frank Schumann bei uns dann wieder dabei ist.“ Die Rückkehr des Abwehrchefs käme gerade recht, weil die Partie beim WHV der Auftakt zu einer englischen Woche ist, in der weitere Spiele gegen TuSEM Essen und bei Empor Rostock anstehen.