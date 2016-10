Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

Mehr aus diesem Ressort

Zum ersten Mal haben kürzlich die Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) in Nordhorn am Europäischen Tag der Sprachen teilgenommen. Es gab Unterrichtsangebote in zehn verschiedenen Sprachen. mehr...

Die Grafschafter Jusos fordern Pfandringe an Mülleimern. So soll nur „echter“ Müll im Abfall landen, die Umwelt geschont und die Gesundheit von Pfandsammlern geschützt werden. mehr...

Der Wolf zieht weiter westwärts. Besonders Schäfer wollen sich auf den Grenzpendler einstellen. Am Sonntag hält Wolfsexperte Roel Korbee einen Vortrag im Museum Natur Docet Wonderryck Twente in Denekamp. mehr...

Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) will in den kommenden Wochen Mitglieder in der Grafschaft werben. Hierfür wird ein Werbeteam unterwegs sein, die unter anderem am mitgeführten Werberausweis erkennbar sind. mehr...