Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

gn Nordhorn. Mit 151 Stundenkilometern auf dem Tacho ist ein Autofahrer in der vergangenen Woche außerhalb einer geschlossenen Ortschaft in der Grafschaft geblitzt worden. Für diesen Verstoß erwarten ihn ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Auch für die nächste Woche kündigt der Landkreis wieder Geschwindigkeitsmessungen an: