Achtung Autofahrer: Hier wird geblitzt

gn Nordhorn. Deutlich zu schnell war ein Kraftfahrer in den vergangenen Tagen in der Grafschaft unterwegs. Bei Geschwindigkeitsmessungen tappte der „Raser der Woche“ in die Radarfalle des Landkreises und wurde mit 124 Stundenkilometern auf dem Tacho geblitzt. Erlaubt war an dieser Stelle lediglich Tempo 70. Er muss nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro bezahlen. Außerdem trägt ihm der Verkehrsverstoß zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot ein.

In der Woche vom 21. bis 25. November wird der Landkreis Grafschaft Bentheim in weiteren Orten Geschwindigkeitsmessungen vornehmen:

Montag, 21. November: Nordhorn, Bad Bentheim, Samtgemeinde Neuenhaus

Dienstag, 22. November: Samtgemeinde Neuenhaus, Gemeinde Wietmarschen, Nordhorn

Mittwoch, 23. November: Samtgemeinde Schüttorf, Bad Bentheim, Nordhorn

Donnerstag, 24. November: Samtgemeinde Neuenhaus, Bad Bentheim, Nordhorn, Samtgemeinde Emlichheim

Freitag, 25. November: Nordhorn, Samtgemeinde Neuenhaus, Gemeinde Wietmarschen

Darüber hinaus sei mit weiteren Kontrollen zu rechnen, teilt die Kreisverwaltung mit.