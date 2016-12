Adventskranz geht in Flammen auf

Ein Adventskranz hat am Montagmittag in einer Wohnung in Schüttorf gebrannt. Aufmerksame Nachbarn haben Schlimmeres verhindert.

Schüttorf. Ein Feuer ist am 2. Weihnachtsfeiertag gegen 12 Uhr in einer Wohnung in der Süsterstraße in Schüttorf ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Das lag vor allem an den Rauchmeldern und dem Eingreifen der Nachbarn.

Ein Mann berichtete, dass er mit seiner Familie beim späten Frühstück saß und den Rauchmelder von nebenan hörte. Er ging mit seinen Söhnen rüber, sie sahen in der Küche einen brennenden Adventskranz und erhebliche Rauchentwicklung. Der Bewohner der Wohnung versuchte, den Kranz zu löschen. Der älteste Sohn des Nachbarn rief sofort die Feuerwehr. Wegen des starken Rauchs habe der Nachbar den Bewohner aus der Wohnung geholt. Gemeinsam mit einem Passanten hat er außerdem eine Frau, die Hilfe beim Gehen brauchte, aus einem weiteren Zimmer der Wohnung ins Freie gebracht.

Danach traf die Feuerwehr ein und hat den Adventskranz gelöscht. Der Brand ging aus Sicht der Feuerwehr glimpflich aus. Auch bei einem Adventskranz entstehen sehr giftige Rauchgase, die nach dem Einatmen zur Bewusstlosigkeit führen können, sagte ein Feuerwehrsprecher. Er rät, den Raum nicht zu verlassen, so lange in ihm Kerzen brennen.

Die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf war mit sechs Fahrzeugen und 29 Mitgliedern im Einsatz.