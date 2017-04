AfD-Parteitag geht weiter - Kür des Bundestagswahl-Spitzenteams

dpa . In Köln geht der Bundesparteitag der AfD weiter. Im Mittelpunkt steht die Kür des Spitzenteams, mit dem die rechtspopulistische Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Parteichefin Frauke Petry hatte überraschend erklärt, sie stehe nicht für eine Spitzenkandidatur bereit. Als wahrscheinlich gilt, dass ihre Stellvertreter Alexander Gauland und Beatrix von Storch dem künftigen Spitzenteam angehören werden - ebenso wie Vorstandsmitglied Alice Weidel aus Baden-Württemberg. Außerdem werden Richter und Ersatzrichter für das wichtige Bundesschiedsgericht gewählt.