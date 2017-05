Airbus fliegt zum Abwracken nach Twente

Am Flughafen Twente ist am Donnerstag ein mächtiger Airbus 340-313X gelandet. Starten wird die Maschine nicht wieder, sie wird ausgeschlachtet.

Enschede. Es ist die größte Maschine, die je auf dem Flughafen Twente gelandet ist: Der Airbus 340-313X ist am Donnerstag gegen 9 Uhr vom Flughafen Zürich-Kloten gestartet. Eineinhalb Stunden später schwebt die vierstrahlige Großraummaschine in Enschede ein. Es ist ihr letzter Flug. Das 64 Meter lange und 16 Meter hohe Flugzeug mit einer Spannweite von 60 Metern wird das Terrain nicht wieder verlassen – zumindest nicht in dieser Form. Mitarbeiter von AELS werden die Maschine in ihre Einzelteile zerlegen.

AELS steht für Aircraft-End-of-Life-Solutions. Der Name lässt das Endgültige erahnen, das die Flugzeuge erwartet. Mit der Demontage am Hangar 8 auf dem Flughafengelände wird in diesen Tagen begonnen. „Als erstes werden die Motoren entfernt“, sagt Geschäftsführer Derk-Jan van Heerden. Er rechnet mit einer gesamten Abwrackdauer von knapp drei Monaten.

Der über 20 Jahre alte Airbus gehörte zur Flotte der österreichischen Fluglinie Austrian Airlines. In den vergangenen Jahren wurde er von Swiss International Airlines eingesetzt, war aber im Besitz einer deutschen Leasinggesellschaft. Am Montag war die Maschine, die bis zu 400 Passagiere transportieren konnte, von Johannesburg nach Zürich geflogen. „Die Passagiere hatten keine Ahnung, dass es der letzte reguläre Flug war und dass die Maschine danach demontiert wird“, schmunzelt van Heerden.

Ist der Airbus mit seinem Alter von gerade mal 20 Jahren nicht zu jung, um schon aus dem Verkehr gezogen zu werden? „Eigentlich ja“, sagt der AELS-Chef. „Doch die Maschine hat vier Motoren.“ Das macht den Weiterbetrieb wirtschaftlich unattraktiv.

Die abmontierten Motoren gehen an den jetzigen Eigentümer, der sie in andere Maschinen einbauen wird. Auch ein Großteil der Apparatur aus dem Cockpit findet Abnehmer in der Flugzeugweltwelt. Die Geräte sind schließlich fast alle noch funktionstüchtig. Im Laufe der Nutzungsphase des Airbus‘ sind sie immer wieder erneuert worden. Die ausgebauten Teile werden auf Herz und Nieren geprüft und werden in anderen Maschinen eingesetzt.

AELS ist seit 2006 in der Branche tätig. Seitdem hat die Firma über 50 Flugzeuge demontiert. Das geschieht vorwiegend auf dem Flughafen in Woensdrecht an der Grenze zu Belgien. Doch dort können Flugzeuge in der Größe eines Airbusses nicht landen. Auf dem Airport Twente ist das kein Problem.

Die ausgebauten Teile werden übrigens nicht nur von Flugzeugbauern gekauft; viele Gegenstände – Sitze, Fenster – landen auch auf dem privaten Markt. Van Heerdens Firma nutzt viele Kanäle. Auch Ebay. Material, das nicht wiederverwendet werden kann, wird recycelt. Wertvolle Metalle wie Aluminium bringen Geld. Für AELS letztendlich ein lohnendes Geschäft. Es wird nicht die letzte Maschine sein, die in Enschede ausgeschlachtet wird.