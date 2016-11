Akrobatik-Duo holt Bronze in Berlin

gn Berlin. Bei der Deutschen Bestenermittlung haben die Sportakrobaten des VfL Weiße Elf Nordhorn am vergangenen Wochenende ihren bislang größten Erfolg gefeiert. Das Mixpaar Jonatan Seifert und Marlene Vette, das sich ebenso wie ihre Vereinskolleginnen Melanie Martin und Paula Rakers beim Sichtungs- und Ausscheidungswettkampf für die Niedersachsenmannschaft qualifiziert hatte, zeigte bei dem zweitägigen Wettkampf in Berlin eine ganz starke Leistung und wurde am Ende mit der Bronzemedaille belohnt.

„Erstmals haben wir bei der Deutschen Bestenermittlung Edelmetall gewonnen“, freute sich VfL-Übungsleiterin Rebecca Haase. Nach einem guten Auftritt am Sonnabend lösten Seifert und Vette souverän das Ticket für das Finale. „Hier sind beide dann allerdings bei einem Element etwas ungünstig abgerutscht, was einen hohen Punktabzug nach sich zog. Dennoch reichte es am Ende nach einer sehr schön geturnten Übung zu Platz drei“, so Haase.

Melanie Martin und Paula Rakers konnten sich in Berlin hingegen etwas überraschend nicht für das Finale qualifizieren. „Die Hauptkampfrichterin meinte beim Sichtungswettkampf, dass sie schon lange nicht mehr so eine saubere Turnweise gesehen hätte. Alle schweren Elemente wie Salti und der Handstand klappten“, berichtete Haase und fügte hinzu: „Beim letzten einfachen Element unterlief beiden dann aber ein grober Fehler. Und da alle Paare sehr stark waren und es um Hundertstel beim Einzug ins Finale ging, qualifizierte sich unser Duo leider nicht für die besten acht Paare aus Niedersachsen.“

Die Enttäuschung über das Ausscheiden sei aber nach einer ausführlichen Sightseeing-Tour durch Berlin am Abend auch schnell wieder verflogen gewesen, sagte Haase. „Am Ende überwog einfach der Stolz. Denn wer fährt schon in so jungen Jahren zu einer Deutschen Meisterschaft nach Berlin? Beide Paare haben Großartiges geleistet.“