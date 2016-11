Aktionen legen Grundstein für Umweltbewusstsein

Insgesamt 56 Umweltstiftungen, Schulen und gemeinnützige Organisationen beteiligen sich 2016 mit 73 Projekten in Niedersachsen an der Naturschutzwoche für Kinder. Allein 17 Projekte sind in der Grafschaft geplant.

gn Nordhorn. Die Bingo-Umweltstiftung stellt dafür 33.000 Euro zur Verfügung. Eröffnet werden die Grafschafter Aktivitäten heute im Nordhorner Ortsteil Hesepe. Dort wird von vier Nordhorner Schulen ein Schulwald errichtet (die GN berichteten). Wie der Vorsitzende des Natur-Netzes Niedersachsen, Helmut Schrap, berichtet, wird dazu auch die Landtagsabgeordnete und Stiftungsvorsitzende Sigrid Rakow erwartet.

Hintergrund: Bereits im Kindesalter können Grundsteine für das Interesse an der Natur und Umwelt gelegt werden. Spielerische Erfahrungen bleiben dabei lange im Gedächtnis der Kinder und können diese motivieren, sich mit der eigenen Umwelt intensiver auseinanderzusetzen. Ziel ist ein umweltbewussteres Leben und ein ökologischeres Handeln.

Das Natur-Netz Niedersachsen e.V. veranstaltet daher in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge vom 5. bis 13. November die Naturschutzwoche für Kinder. Von Entkusselungsaktionen im Moor bis zur Anlage von Schulwäldern finden vielfältige Aktionen statt, um junge Menschen zu erreichen. Eine Auflistung der einzelnen Projekte finden Interessierte auf der Internetseite www.natur-netz-niedersachsen.de.

Gefördert werden die abwechslungsreichen Einzelprojekte mit insgesamt rund 125.000 Euro durch die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung. Geschäftsführer Karsten Behr berichtet, dass in diesem Jahr mit 8000 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen sogar 3000 mehr als im Vorjahr erreicht werden. Auch die Fördersumme überschreitet das Ergebnis aus dem Vorjahr. Weiter sagt er: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir für Kinder so viele vielfältige Projekte zu Naturschutz und Umweltbildung unterstützen können!“

Der Verein ist ein Netzwerk von zusammengeschlossenen Natur- und Umweltstiftungen, die in Niedersachsen aktiv sind. Ziel des Natur-Netzes Niedersachsen ist die Stärkung und Kooperation der Stiftungen. Ein gemeinsames Agieren in Niedersachsen soll zu einem leistungsfähigeren und effektiverem Naturschutz führen.

Hartmut Schrap, Vorsitzender des Natur-Netzes, blickt positiv auf die Naturschutzwoche. „Die Nachwuchsförderung ist ein wichtiges Thema, dem wir uns verschrieben haben. Wir möchten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich aktiv in ihre Umwelt einzubringen und Interesse am Naturschutz zu entwickeln.“ Daher ist der Erfolg in diesem Jahr eine sehr positive Entwicklung für ihn und ein Indiz dafür, dass bei vielen Organisationen und Stiftungen weiterhin der Bedarf an einer solchen Aktionswoche bestehe.