Aufregung am Bahnhof Bad Bentheim: Am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr wegen einer unbekannten Flüssigkeit ausgerückt, die aus einem Güterzug tropfte. Nach kurzer Zeit gab es Entwarnung.

Alarm am Bahnhof: Unbekannter Stoff läuft aus

Bad Bentheim. Aus gleich fünf Kesselwagen eines Güterzuges soll eine unbekannte Substanz ausgelaufen sein, hieß es, als die Feuerwehr am Dienstag gegen kurz nach 16 Uhr am Bahnhof Bad Bentheim eintraf. Zur Eigensicherung mussten die Feuerwehrleute in Schutzanzügen die Lecks ausfindig machen und prüfen, um welchen Stoff es sich handelte.

Nach kurzer Zeit war allerdings klar, dass es nur aus einem Kesselwagen leicht tropfte. Bei der Flüssigkeit soll es sich nach Feuerwehrangaben um Biodiesel gehandelt haben. Gefahr für die Fahrgäste am Bahnhof oder die Bevölkerung in Bad Bentheim hat also zu keinem Zeitpunkt bestanden.

Bemerkt hatte das Leck der Lokführer eines Zuges, der aus Bulgarien nach Rotterdam unterwegs ist. Am Bahnhof Bad Bentheim hielt der Zug wegen eines Lokwechsels an. Bei der vorgeschriebenen Routineüberprüfung seiner Güterwaggons soll der Lokführer die ausgelaufene Flüssigkeit gesehen und die Feuerwehr informiert.