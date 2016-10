ALBA Berlin gelingt in Bilbao Eurocup-Überraschung

dpa Bilbao. Für ALBA war es im zweiten Eurocup-Spiel bereits der zweite Sieg. Beste Berliner Werfer waren Dominique Johnson mit 21, Elmedin Kikanovic mit 15 und Peyton Siva mit 14 Punkten. Die Berliner präsentierten sich vor allem in der Defensive stark verbessert. So blieb die Partie offen und ALBA holte sich das erste Viertel 15:12. Erst zum Ende des zweiten Viertels drehte Bilbao auf, aber mit einem Dreier verkürzte Johnson für ALBA zur Pause auf 36:37.

Nach der Pause wechselte die Führung hin und her. Mit einem 8:0-Lauf konnte sich ALBA beim 54:47 auf sieben Punkte absetzen. Die Basken kamen aber wieder zurück, gingen in Führung, doch Engin Atsür traf kurz vor Ende des dritten Viertels aus der eigenen Hälfte spektakulär zur 57:56-Führung. In der Schlussphase mussten die Berliner zwar noch einmal zittern, aber an diesem Abend hatte ALBA die besseren Nerven.