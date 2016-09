Albert Evers bei Fest des Bundespräsidenten

Georgsdorf/Berlin. Als Albert Evers im August einen Umschlag mit dem Absender „Schloss Bellevue“ aus seinem Briefkasten fischte, war die Überraschung groß: Er hielt eine Einladung zum Bürgerfest des Bundespräsidenten in den Händen. „Ich glaubte für einen kurzen Augenblick an einen Scherz“, erzählt der Vorsitzende des TSV Georgsdorf. Doch das Schreiben war echt. Joachim Gauck und seine Partnerin Daniela Schadt, die Albert Evers Ende Mai bei ihrem Besuch in Osterwald kennengelernt hatte, luden ihn und seine Frau Dini für den 9. und 10. September nach Berlin ein.

Diese Ehre sei ihm stellvertretend für den ganzen Verein zuteilgeworden, betonte Albert Evers in dieser Woche nach seiner Rückkehr aus der Hauptstadt: „Wir machen im Ehrenamt doch alles zusammen – da sollte niemand herausstechen.“ Im Gesamtvorstand und in der Helfergruppe des TSV sei man der Meinung gewesen, dass Albert Evers sich diese Chance nicht entgehen lassen sollte, sei sie doch auch eine Anerkennung für die ganze Region. Der TSV hatte Anfang des Jahres bundesweit Schlagzeilen gemacht, als er beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ den zweiten Platz errang. Mit dieser Auszeichnung, die Albert Evers Ende Januar aus den Händen von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing, wurde das jahrelange Engagement des Sportvereins zugunsten der ganzen Gemeinde gewürdigt.

Mit Angela Merkel gab es am vergangenen Wochenende ein Wiedersehen; auch sie nahm am Bürgerfest im Park des Schloss Bellevue teil. Albert Evers hatte Gelegenheit, ein wenig mit Bundespräsident Joachim Gauck zu plaudern. Der habe sich noch gut daran erinnert, dass er vor einigen Jahren in Wilsum einen Vortrag bei der Generalversammlung der Volksbank Niedergrafschaft gehalten hatte, berichtet Albert Evers und fügte hinzu: „Es war natürlich toll, mit ihm zu sprechen. Aber auch mit vielen anderen Gästen konnten wir interessante Gespräche führen.“ Das Bundespräsidialamt hatte rund 5000 Bürger eingeladen, um ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken.

„Für uns war das ein Erlebnis, das wir wohl unser ganzes Leben lang nicht vergessen werden“, betonte Albert Evers. Überhaupt sei es für ihn und den TSV Georgsdorf ein außergewöhnliches Jahr: „Mit den vielen Reaktionen nach den ,Sternen des Sports‘ hätten wir nie gerechnet.“