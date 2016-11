Alemannia-Flächen werden zum „Blankepark“

Die Stadt Nordhorn will das Sanierungsgebiet Blanke erweitern. Unter anderem soll aus Grünzonen im Bereich des früheren Alemannia-Bolzplatzes ein „Blankepark“ werden.

Nordhorn. Eine Anpassung der sogenannten Stadtumbausatzung soll die rechtliche Grundlage zur Erweiterung des seit 2013 bestehenden Stadtumbaugebiets in der Blanke werden. Die Satzungsänderung wurde am Montag im Stadtentwicklungsausschuss beraten und einstimmig befürwortet. Sie soll am 7. Dezember vom Rat beschlossen werden.

Damit wird das Sanierungsgebiet formal räumlich erweitert, und zwar um mehrere Straßen an den Rändern des bisherigen Stadtumbaugebietes, die begrünte Uferzone am Nordhorn-Almelo-Kanal zwischen Daimlerstraße und Friedrich-Runge-Straße sowie die ehemaligen Bolz- und Jugendplätze des SV Alemannia zwischen Vennweg und Max-Planck-Straße. Gleichzeitig will die Stadt Nordhorn eine Erhöhung des Fördervolumens von 3 auf 5,4 Millionen Euro beantragen.

Anlass für die Überarbeitung der Satzung und die Erweiterung des Umbaugebietes sind die Erfahrungen, welche die Stadtverwaltung in den vergangenen drei Projektjahren sammeln konnte. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger hatten zudem im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Anregungen gegeben.

Die öffentlichen Maßnahmen an den Straßen und Plätzen haben sich nach Ansicht der Stadtplaner als besonders effektiv für die Steigerung Attraktivität des Stadtteils erwiesen und regen auch die Anlieger dazu an, Fördermittel für private Umbaumaßnahmen zu beantragen. Daher werden nun die Straßen an den Rändern aktiv ins Stadtumbaugebiet aufgenommen, um auch dort solche Maßnahmen durchführen zu können.

Darüber hinaus wurde der Rahmenplan des Stadtumbaugebiets „Nordhorn-Blanke“ geändert. So deckten sich beispielsweise die Vorgaben aus dem jüngeren Spiel- und Quartiersplatzkonzept nicht in allen Punkten mit den Zielen des bisherigen Rahmenplanes Blanke.

Das überarbeitete Konzept sieht unter anderem vor, den bisher vor allem als Bolzplatz genutzten „Blankepark“ am Ostrand des Gebietes deutlich aufzuwerten. Das Grüngelände soll zu einem Treffpunkt, Bewegungs- und Spielplatz für Menschen aller Altersgruppen umgestaltet werden. Daher soll das Gelände nun ebenfalls ins Stadtumbaugebiet aufgenommen werden.

Die eigentlichen Sportflächen des SV Alemannia sind davon nicht betroffen. Sie will die Stadt in Wohnbauland umwandeln, nachdem der Verein an einem anderen Standort eine neue Heimat gefunden hat.

Ins Stadtumbaugebiet aufgenommen werden soll hingegen eine Grünfläche am Nordhorn-Almelo-Kanal zwischen Ludwig-Povel-Schule und Daimlerstraße. Dort soll eine gestalterische Aufwertung erfolgen. Die Schule selbst möchte am Ufer Einrichtungen für wassersportliche Angebote schaffen.

Das Stadtumbaugebiet Nordhorn-Blanke ist Teil des Förderprogramms „Stadtumbau West“. Aus diesem Programm fließen Fördermittel für öffentliche und private Maßnahmen in dem Gebiet. Sie werden zu jeweils einem Drittel von Bund und Land sowie zu einem Drittel von der Stadt Nordhorn getragen. Ziel des Programms ist es, die Attraktivität des am dichtesten besiedelten Nordhorner Stadtteils nachhaltig zu steigern, Flächen für Neubauten zu mobilisieren und neue Aufenthaltsflächen zu schaffen. Das Programm ist auf eine Laufzeit von insgesamt zehn Jahren ausgelegt.

Fragen oder Anregungen zum Stadtumbaugebiet Blanke nimmt Laura Iking vom Amt für Stadtentwicklung entgegen unter der Telefonnummer 05921 878-229 oder der E-Mailadresse laura.iking@nordhorn.de.

Der Rahmenplan zum Stadtumbauprojekt Nordhorn-Blanke in der aktuellen Fortschreibung kann eingesehen werden auf der Homepage der Stadt Nordhorn unter www.nordhorn.de