Alles frisch und hausgemacht im Restaurant Mont

Das Restaurant Mont in der Wilhelmstraße 4 bereichert die Gastronomie der Burgstadt Bad Bentheim. In dem alten Bürgerhaus sind mit großem Sanierungsaufwand komplett neue Gasträume entstanden.

Sie laden dazu ein, ein paar schöne Stunden zu verbringen und zu genießen. Mit dem Bistro 123 im Nachbarhaus gesellt sich ein weiteres neues Lokal mit ganz eigener Ausstrahlung hinzu.

Im Restaurant Mont verwöhnen Küchenchef Pierre Holland und Souschef Dennis Werner die Gäste mit leckeren Gerichten. Alles, was sie zubereiten, ist frisch und hausgemacht – auch die Vorspeisen und das Dessert. Convenienceprodukte sind ebenso tabu wie eine Friteuse. Auf höchstmögliche Qualität wird schon beim Einkauf der Zutaten geachtet. Sein Fleisch bezieht das Restaurant ausschließlich von Biobetrieben, ebenso wie einen Großteil weiterer Produkte.

Die Speisekarte ist saisonal ausgerichtet und beinhaltet auch vegane Gerichte. Wunschmenüs sind auf Bestellung möglich. Jeden Tag wird dunkles und helles Biobrot gebacken. Auf der Getränkekarte stehen unter anderem hochwertige deutsche Weine.

Sehr geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail haben die Inhaber Joke und Ton de Goeij ihr Restaurant eingerichtet. Alt und Neu verbinden sich hier. Sandstein, altes Holzgewerk, Klinker, ein beleuchtetes Weinregal, die moderne Einrichtung und farbenfrohe abstrakte Gemälde sorgen für ein besonderes Ambiente. Auf zwei Etagen finden knapp 50 Gäste Platz. Die Galerie bietet sich für kleinere Gästegruppen (bis zu 15 Personen) an, die unter sich sein wollen. Auf der teilweise überdachten, beheizbaren und abends effektvoll beleuchteten Außenterrasse kann auch an der frischen Luft ein Gläschen getrunken werden. Dort befindet sich im Übrigen ein Aufgang zur Touristinformation an der Schlossstraße, wo Parkplätze vorhanden sind.

Das benachbarte neue Bistro 123 spricht den Gast auf seine Weise an. Hier kann er frisch gebackenen Kuchen mit Kaffee- oder Teespezialitäten sowie Snacks wie Antipasti oder hausgemachte Spareribs genießen. Die große Getränkekarte lässt keine Wünsche offen. Zu dem sehr gemütlich eingerichteten Lokal gehören eine Lounge und eine Raucher-Lounge, die beheizbar ist. Das Bistro hat werktags ab 15 Uhr und am Wochenende ab 12 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag bietet es eine größere Kuchenauswahl an.