Als das Feuer im Gildehauser Venn tobte

Gildehaus. Drei Jahre ist es her, als im Gildehauser Venn das Feuer wütete. Die Flammen sind kilometerweit zu sehen, ein intensiver Rauch-Geruch liegt über dem ganzen Ort und zieht sich bis nach Bentheim hin. Auf dem trockenen Gras breitet sich das Feuer schnell aus, mehrere Quadratkilometer des Venns brennen lichterloh. Hunderte Einsatzkräfte aus der ganzen Grafschaft kämpfen am 17. und 18. März 2014 unermüdlich gegen die Flammen, sinken bei den Löscharbeiten immer wieder tief in den Moorboden ein.

Bedingungen

Wie schwierig die Bedingungen im Venn für die Feuerwehrmänner gewesen sein müssen, lässt sich für den Laien nur erahnen. Auch heute macht das Laufen in dem Naturschutzgebiet Mühe, der Untergrund zwischen den Gräsern ist nass und matschig, das hört und spürt man bei jedem Schritt.

Feuchtigkeit als großes Glück

Diese Feuchtigkeit im Boden sei vor drei Jahren ein großes Glück gewesen, erzählt Christian Kerperin. Er ist bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises unter anderem für das Gildehauser Venn zuständig. Gemeinsam mit Dr. Klaus Kaplan von der Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim hat er sich mit den GN auf den Weg ins Gildehauser Venn gemacht, um über die Nachwirkungen des Feuers zu sprechen. Welche Spuren hat der Brand hinterlassen? Das trockene Gras sei damals sehr schnell abgeflammt, sagt Kerperin. „Aber durch den nassen Untergrund konnte sich das Feuer nicht noch weiter ausbreiten.“ Das sei bei dem weitaus schlimmeren Großfeuer im April 1996 nicht so gewesen. Vor 21 Jahren loderten die Flammen auf einer Fläche von rund 200 Hektar in dem insgesamt 650 Hektar umfassenden Naturschutzgebiet. „Ein Lärchenbestand ist damals komplett weggebrannt“, erinnert sich Kerperin. „Damals hat es nicht nur oberflächlich, sondern richtig tief im Torf gebrannt.“ Vier Tage lang kämpften die Feuerwehrleute gegen die Flammen. 2014 waren es „nur“ rund 100 Hektar, die in Flammen standen. „Vor drei Jahren war der junge Kiefernaufwuchs sehr schnell weggebrannt“, erklärt Kerperin. Die Birken seien hingegen durch die Flammen meist nur äußerlich leicht beschädigt worden. „Nachhaltige Schäden für das Naturschutzgebiet sind durch das Feuer nicht entstanden“, sagt Christian Kerperin.

Pflege der Flächen

Für die Pflege von Heideflächen könne Feuer sogar eine positive Wirkung haben und werde gelegentlich kontrolliert und kleinflächig angewandt, erklärt Klaus Kaplan. Allerdings sehe es im Fall des Gildehauser Venns mit seinen meist sehr grasreichen Heiden anders aus. Eine bleibende Veränderung nach dem Feuer von 2014 hat Klaus Kaplan daher festgestellt: Bei einem Feuer in grasreicher Heide hat das Pfeifengras die besseren Überlebenschancen gegenüber den Zwergsträuchern Besenheide und Glockenheide, da die Vegetationskegel bei dem bultig wachsenden Gras von vielen Blättern eingehüllt sind und sehr geschützt liege. „Das letzte große Feuer dürfte das Pfeifengras somit weiter gefördert haben. Damit wird die bereits seit Jahrzehnten erfolgte Vergrasung der Zwergstrauchheiden im Gildehauser Venn weiter verstärkt“, sagt Kaplan. Ursächlich für diese Vergrasung seien die ausbleibende Beweidung etwa durch Hütehaltung von Schafen und das Ausbleiben des „Plaggens“. Die Heide überaltert seit vielen Jahrzehnten und verbuscht auch allmählich. Der sich anreichernde Rohhumus im Boden begünstigt das Wachstum der Gräser. Auch die zunehmenden Stickstoffeinträge aus der Luft tragen nicht unwesentlich zur Vergrasung bei. „Sie verändern die Vegetation“, erklärt Kaplan. Zur Pflege der Heide in dem Naturschutzgebiet sei es daher notwendig, das Gebiet zumindest auf Teilflächen „abzuplaggen.“ Dabei wird die starke Humusauflage abgetragen, in Zeiten der sogenannten Heidewirtschaft mit einem speziellen Spaten, heute mit Maschinen. „Das ist aber sehr kostenintensiv. Da sind wir auf Landesmittel angewiesen“, sagt Christian Kerperin. „Um die Heide in dem Naturschutzgebiet zu erhalten, ist vor allem auch eine Reduzierung des Gehölzaufwuchses notwendig.“ Erst im vergangenen Jahr ist unter der Leitung von Christian Kerperin großflächig Gehölzaufwuchs für diesen Zweck beseitigt worden. Zusätzlich werden größere Teilflächen heute wieder mit Schafen beweidet.

Aus der Vergangenheit gelernt

Dass man solche Feuer wie 1996 und 2014 im Venn nicht verhindern kann, ist den beiden klar. Dennoch habe man auch Erfahrungen mitgenommen, um im Fall der Fälle besser eingreifen zu können. „Von der Nordseite her ist das Venn jetzt für die Einsatzfahrzeuge besser erreichbar. Dort ist eine Zufahrt durch den Wald eingerichtet worden“, sagt Christian Kerperin. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Weg nicht so schnell wieder benötigt wird.