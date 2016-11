Altarbild in Bad Bentheim von Rubens?

Eine spannende Frage soll in Bad Bentheim geklärt werden. Ist das große Auferstehungsbild des Hauptaltares in der Pfarrkirche St. Johannes ein Werk des Malers Peter Paul Rubens? Ein Gutachten soll Klärung bringen.

Bad Bentheim. Das Innere der 340 Jahre alten katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim soll renoviert werden. Das war am Sonnabend das Ergebnis einer Pfarrversammlung in dem Gotteshaus an der Funkenstiege unweit der Bentheimer Burg. Pfarrer Hubertus Schnakenberg sagte: „Die Kirche hat viele Schätze, die wir gar nicht kannten.“

Ludwig Schäfers von der Paderborner Restaurationsfirma Ochsenfahrt erläuterte vor rund 80 Menschen die Erkenntnisse aus seiner Befundsuntersuchung. Seinen Angaben zufolge sind in der Kirche aus der Zeit des Barock bei früheren Renovierungen Fehler gemacht worden, die man nunmehr korrigieren könne. Die Altäre, Gemälde und Beichtstühle sowie der Orgelboden und die Kanzel befänden sich nicht im ursprünglichen Zustand.

Eine mögliche kunsthistorische Neuigkeit von überraschender Brisanz wurde am Rande erwähnt: Das große Auferstehungsbild des Hauptaltares könnte von dem flämischen Maler Peter Paul Rubens (1577-1640) stammen und von Priestern des Jesuitenordens aus Antwerpen in die Grafschaft gebracht worden sein. Auf diese Möglichkeit hatte unlängst der Vorsitzende des Otto-Pankok-Vereins, Ulrich Oettel, aufmerksam gemacht. Endgültiges weiß man erst nach einem Fachgutachten, dessen Finanzierung allerdings noch nicht gesichert ist.

Neben den künstlerisch wertvollen Teilen der Inneneinrichtung stehen auch die Erneuerung des bröckelnden Putzes, die Modernisierung der Elektroinstallation und die Verbesserung der Heizung auf der Tagesordnung. Auch die Altarinsel soll umgestaltet werden.

Der Kirchenvorstand rechnet mit Gesamtkosten von ungefähr 750.000 Euro. 420.000 Euro sind bisher gegenfinanziert. Zuschussanfragen wurden gestellt. Von den Gemeindemitgliedern erhofft man sich Spenden in Höhe von 130.000 Euro.