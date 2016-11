Am Sonnabend geht’s um die Wurst

Bad Bentheim. An diesem Wochenende steht in Bad Bentheim alles im Zeichen des Weihnachtsmarktes. Vom 2. bis 4. Dezember wird in 70 geschmückten Holzhäuschen auf dem Herrenberg, der Schloßstraße und in der Wilhelmstraße ein vielfältiges Angebot gediegener, überwiegend handwerklich hergestellter Waren präsentiert. Das Angebot reicht von handgemachte Schals und Mützen bis zum selbst gefertigten Holzspielzeug, von Teddybären bis zu echten Schwibbögen oder Räuchermännchen aus dem Erzgebirge. Für Kinder steht wieder das nostalgische Dampfkarussell zur Verfügung und mehr als 20 Musikgruppen, Chöre und Kapellen sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Das Team der Bad Bentheimer Tourisinformation und die Bad Bentheimer Interessengemeinschaft (BBI) – und mit der Unterstützung von zahlreichen Vereinen – haben in den vergangenen Tagen viel Zeit investiert, um wieder die gesamte Altstadt in das Marktgeschehen einzubinden.

Auch in der Wilhelmstraße gibt es in diesem Jahr wieder, neben den Angeboten der örtlichen Kaufleute, rund 13 Marktstände, in denen Aussteller vom 2. bis 4. Dezember selbst gefertigte Waren anbieten. Die Geschäfte in der Wilhelmstraße haben an diesem Adventswochenende komplett geöffnet. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 2. Dezember, um 16 Uhr auf dem Herrenberg mit Grußworten der der stellvertretenden Bürgermeisterin Adele Januschewski und des Zunftmeisters der Nachwächter.

Am Sonnabend, 3. Dezember, startet der Nikolaus mit Knecht Ruprecht per Kutsche zum traditionellen Umzug durch die Bad Bentheimer Gassen und verteilt kleine Geschenke an die Kinder. Anschließend beginnt das traditionelle Knobeln, bei dem an vielen Ständen attraktive Preise gewonnen werden können. Zum Ausklang des Weihnachtsmarktes am Sonntag, 4. Dezember, steht das Turmblasen von den Zinnen der Burg ab 17.15 Uhr auf dem Programm. Die Burg ist an den Weihnachtsmarkttagen von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit zur Besichtigung geöffnet.

Verkehrshinweise: Ab Sonnabend wird die Bahnhofstraße ab der Einmündung zur Neustadtstraße zur Einbahnstraße. Es darf dann auf der rechten Seite geparkt werden. Einbahnstraßenregelungen gelten zusätzlich auf dem Nordring und entlang der Funkenstiege. Parken können Besucher wie gewohnt auf den Parkplätzen im Schlosspark und an der Professor-Prakke-Straße sowie am Burggymnasium. Parken ist auch auf den Parkplätzen der Spielbank möglich. Am Sonntag können zusätzlich die Parkmöglichkeiten am Schlossparkcenter genutzt werden. Die Wilhelmstraße ist ab Neue Stiege (Wolkensteinplatz) Richtung Innenstadt gesperrt. Die Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit die Ochtruper Straße oberhalb des Kreisverkehrs am Friedhof zu meiden.

In Gildehaus findet der Nikolausumzug mit anschließendem Knobeln bereits am Freitag, 2. Dezember, statt. Los geht es ab 17 Uhr in der Ortsmitte.

Karte: Oliver Wunder