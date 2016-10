Amphetamin für 200.000 Euro im Kofferraum

gn Bad Bentheim/Osnabrück. Mit Amphetamin im Wert von mehr als 200.000 Euro und weiteren Drogen wurde am Mittwochabend auf der Autobahn 30 bei Bad Bentheim ein 56-jähriger Niederländer gefasst. Der Bundespolizei war der aus Holland eingereiste Mann suspekt gewesen. Neben 18,2 Kilogramm Amphetamin im Kofferraum entdeckten die Polizeibeamten auf der Rücksitzbank noch einen Rucksack mit 7,56 Kilo Ecstasy. Der Niederländer wurde mitsamt den Drogen dem Zollfahndungsamt übergeben, das die weiteren Ermittlungen in die Wege leitet.

Bereits am Mittwochnachmittag war den Bundespolizisten ein 33-jähriger Niederländer in die Fänge geraten, der mehr als 300 Knallkörper in zwei Kartons einschmuggelte. Das Feuerwerk trug kein amtliches Prüfzeichen. Nach Abschluss der Untersuchung sowie Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro durfte der Niederländer ohne seine gefährliche Fracht die Weiterreise antreten.

Die beiden Kontrollen waren die herausragendsten Ergebnisse einer großen überregionalen Fahndungsaktion zur Kriminalitätsbekämpfung entlang der Autobahn 30, die auch Europastraße 30 ist. An dieser Aktion waren die Polizei der Länder (Brandenburg, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden Württemberg, Schleswig-Holstein, Thüringen, Zoll- und Bundespolizeidienststellen aus Deutschland sowie polnische und niederländische Behörden beteiligt. Während der Fahndungsaktion war beim Autobahnpolizeikommissariat Osnabrück eine Koordinierungsstelle eingerichtet worden. Hier wurde neben der Informationssammlung die Auswertung der Einsätze vorgenommen. Insgesamt wurden im Bezirk 1490 Fahrzeuge und 1936 Personen kontrolliert. Neben 28 Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, zehn Verstößen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss oder Drogen gab es diverse Verstöße gegen das Waffengesetz, das Sprengstoffgesetz, Urkundenfälschungen und Steuerverstöße.