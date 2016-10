Ein neuer „Burger King“ auf dem Gelände des Unternehmens Leder Raberg in Lohne soll am 14. Dezember am Schnittpunkt der B 213 mit der A 31 eröffnet werden. Das hat Geschäftsführer Jürgen Raberg mitgeteilt.

An der A 31 in Lohne entsteht ein „Burger King“

Lohne. „Wir hatten schon lange die Idee, mithilfe eines Schnellrestaurants zusätzliche Kunden an unserem Standort im Gewerbegebiet an der A 31 zu locken“, sagte der 69-jährige Unternehmer. Umso mehr freue es ihn, dass er in einem Gespräch am 6. Mai mit dem Leiter Expansion von „Burger King“ Deutschland, Thorsten Neumann, sowie Projektentwickler Bernd Faber aus Getelo schnell über die Konditionen einig wurde, sodass bereits am 14. Juni ein Vertrag unterzeichnet werden konnte. Baubeginn war am 27. September. Faber hatte den Kontakt zu „Burger King“ vermittelt. Bauherr ist die Firma Katrin Raberg Grundbesitz GmbH.

Platz für 80 Gäste

Nach Angaben des Projektentwicklers wird das Restaurant eine Größe von etwa 310 Quadratmetern aufweisen und Platz für rund 80 Gäste bieten. Neumann verwies darauf, dass 35 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Er zeigte sich sehr angetan von dem Standort in Lohne. So befindet sich direkt gegenüber des im Bau befindlichen „Burger Kings“ die Raiffeisen-Tankstelle.

Eine-Million-Euro-Projekt

„Wir werden an unseren vier weithin sichtbaren Werbetürmen, die auf unser Unternehmen hinweisen, künftig auch auf die Burger King-Niederlassung aufmerksam machen, um Autofahrer, die auf der A 31 und auf der B 213 unterwegs sind, zur Einkehr in das Schnellrestaurant zu bewegen“, kündigte Raberg an. Die Kosten für das Projekt bezifferte er mit etwa einer Million Euro. Dank sprach er der Gemeinde Wietmarschen und dem Landkreis als Baugenehmigungsbehörde für die Unterstützung aus. „Von Bürgermeister Manfred Wellen und Bauamtsleiter Jörg Peters haben wir jede Hilfe erfahren“, lobte er. Durch die Neuansiedlung erhofft sich der Unternehmer natürlich auch eine noch höhere Kundenfrequenz für das angrenzende Outlet-Center von Leder Raberg.

Überhaupt zeigte sich der Geschäftsführer sehr zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens, das früher in Lingen ansässig war. Jürgen Raberg hatte sich 1972 selbstständig gemacht. „Wir haben derzeit rund 1200 Kunden in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Frankreich.“ In Lohne, wo rund 100 Mitarbeiter tätig sind, befindet sich der Firmensitz mit Verwaltung. Die in Asien produzierten und hierhin angelieferten Lederprodukte werden von einem Design-Team unter Leitung von Elke Raberg entworfen.

Außerordentlich positiv entwickeln sich nach den Worten des Unternehmers die in diesem Jahr aufgenommenen Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt. „Wir haben innerhalb weniger Monate 120 Kunden in den USA und in Kanada gewonnen“, freute sich der Geschäftsführer.