Andre Mülstegen bleibt Nordhorns CDU-Vorsitzender

gn Nordhorn. Mülstegen wird, wie in den vergangenen zwei Jahren, von den beiden stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Dittmann und Marc Gottschlag unterstützt. Andre Mülstegen ist Schulleiter in Nordhorn und gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der 15-köpfigen CDU-Fraktion im Nordhorner Stadtrat. Mülstegen blickte vor seiner Wiederwahl in seinem Rechenschaftsbericht auf die vergangenen zwei Jahre zurück. Für die CDU Nordhorn seien es zwei intensive Jahre gewesen, die am 11. September in den Kommunwahlen mündeten: „Die Wahlergebnisse sind ein klares Zeichen für unsere gute Arbeit.“

Die CDU sei seit 1981 wieder die Partei mit dem besten Wahlergebnis in der Kreisstadt und außerdem mit sieben neuen Ratsmitgliedern eine deutlich jüngere Fraktion geworden. Nun gelte es, den Vertrauensvorschuss, den die Partei bei den Kommunalwahlen bekommen hat, zu rechtfertigen und optimistisch in die kommenden zwei Jahre zu blicken.

„Sowohl auf Bundes- als auf Landesebene stehen in den kommenden zwei Jahren Wahlen an. Die Nordhorner CDU will hier maßgeblich dazu beitragen, dass die Wahlergebnisse vom 11. September weiter ausgebaut werden können“, kündigte Mülstegen an. Durch seine Funktionen in Stadt- und Kreistagsfraktion sowie der Partei will er außerdem künftig noch mehr dazu beitragen, dass Nordhorn weiterhin eine „liebenswerte Stadt mit Zukunft“ bleibt.

Den Vorstand komplettieren die vier Ortsvorsitzenden Dr. Nils Kramer (CDU Nord), Ingrid Thole (CDU Mitte-Ost), Michael Rilke (CDU Süd) und Dr. Denis Herold (CDU West). Zudem gehören die Vorsitzenden der Nordhorner Vereinigungen der CDU sowie Hans-Jürgen Schöpping für die Schriftführung dem Vorstand an. Gert Lödden, der die vergangenen zwei Jahre als Pressesprecher im Vorstand aktiv war, stand zur Wiederwahl in den Vorstand nicht zur Verfügung.