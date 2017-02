Angeklagter: Erinnere mich nicht an Messerattacke

Am zweiten Verhandlungstag im Fall der Messerattacke, die sich im August in Ringe ereignete, ging es im Landgericht Osnabrück am Mittwoch zunächst um die Lebensgeschichte des 65-jährigen mutmaßlichen Täters.

Osnabrück/Ringe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten lebensgefährliche Misshandlungen mit Tötungsabsicht vor. Der aus Kasachstan stammende 65-Jährige schilderte auf Nachfrage des vorsitzenden Richters, wie er 1989 nach Deutschland zog und sich 1992 in der Niedergrafschaft niederließ. Sich zugehörig oder zuhause habe er sich jedoch nie gefühlt. Nachdem er nach eigener Aussage aus gesundheitlichen Gründen 2003 seinen Beruf als Arbeiter in einem kunststoffverarbeitenden Unternehmen verlor, fand er trotz Jobsuche keine neue Anstellung mehr.

Sein Privatleben beschrieb der Angeklagte als von Konflikten mit seiner Ehefrau und den Schwiegereltern belastet. Immer wieder sei es wegen verschiedener Themen zum Streit gekommen. Durch die Auseinandersetzung befeuert, entwickelte der Angeklagte die Wahnvorstellung, seine Frau wolle ihn vergiften. Er begab sich deshalb 2014 einen Monat lang in stationäre Behandlung.

Bei der Befragung durch den Richter erklärte der mutmaßliche Täter, dass er nicht alkoholkrank sei. Immer wieder hätte er jedoch mit Freunden größere Mengen Alkoholika konsumiert, meist Wodka und Bier. In seinem Wohnort in der Niedergrafschaft sei er eher unauffällig aufgetreten. „Er ist ein stiller, aber liebevoller Mensch und keinesfalls ein Trunkenbold“, beschrieb ihn ein 62-jähriger Zeuge der Tat.

Mithilfe seiner Dolmetscherin beteuerte der Angeklagte, dass er sich nicht mehr an die Tat erinnern könne. Dennoch sei er betroffen und entschuldigte sich bei dem Opfer, einem ihm zuvor nicht näher bekannten 40-Jährigen aus der Niedergrafschaft.

Dieser leidet seit der Attacke an Angstzuständen und klagt über ein Spannungsgefühl im Hals. Eine Narbe zeigt noch immer deutlich die Spuren des Stichs und der folgenden Operation in der Euregio-Klinik in Nordhorn. Sieben bis acht Zentimeter drang die Klinge oberhalb des Kehlkopfs in den Hals ein und stieß dann auf einen Dornfortsatz der Wirbelsäule, beschrieb im Gerichtssaal ein Sachverständiger. Es sei beinahe ein Wunder, dass bei dem Stich keine wichtige Arterie verletzt worden sei. „Bei einem derartigen Stoß war die Wahrscheinlichkeit nur sehr gering, das Opfer nicht lebensgefährlich zu verletzen oder zu töten“, erläuterte der Sachverständige.

Ein Motiv für die Tat ergab sich auch aus den Zeugenaussagen nicht. In geselliger Runde hätten der Angeklagte, das spätere Opfer und ein 62-jähriger Zeuge in der Laube am Angelteich zusammengesessen und Bier getrunken. Ein weiterer Zeuge, ein 35-Jähriger aus dem benachbarten Emsland, war erst kurz vor der Tat mit dem Fahrrad eingetroffen und stand zum Tatzeitpunkt noch außerhalb der Laube.

Der bereits stark alkoholisierte Angeklagte – er hatte im Laufe des Tages eine 0,5-Liter-Flasche Wodka und mindestens ein Bier getrunken – sprach laut den Zeugen kurz vor der Tat plötzlich nur noch Russisch. Das spätere Opfer sagte zu ihm: „Warum redest du kein Deutsch? Ich weiß doch, dass du das kannst.“ Der Angeklagte reagierte nicht und redete in seiner Muttersprache weiter. Dann verstummte er für zwei Minuten, stellte sich neben den sitzenden 40-Jährigen und stach ohne Vorwarnung mit dem Küchenmesser zu. Wann er dieses in die Hand genommen hatte, konnte keiner der Zeugen mit Sicherheit sagen. Sie vermuten, dass es sich in der Laube zuvor auf einem Tisch oder einer Ablage befunden hatte.

Nach der Tat forderte der Angeklagte den 62-jährigen Zeugen offenbar auf, das Messer in den Angelteich zu werfen und setzte sich wieder in einen Stuhl in der Laube. Die Zeugen kümmerten sich sofort um das Opfer und warteten am 150 Meter entfernten Straßenrand auf den Krankenwagen und die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten wirkte der Angeklagte lethargisch. Er reagierte nicht auf die Aufforderung, aus der Laube zu treten. Die Polizisten zogen ihn daraufhin aus seinem Stuhl und führten ihn ab. Unterschiedliche Aussagen gab es zu Beleidigungen gegenüber den Beamten, insbesondere einer Polizistin. Während ein Zeuge sich an gerufene Schimpfwörter erinnerte, konnte dies ein Polizeibeamter im Gerichtssaal nicht bestätigen. Auf dem Weg zur Wache schlief der Angeklagte im Streifenwagen ein. Ein Blutalkoholtest ergab später einen Wert von 2,53 Promille.

Die Verhandlung wird am Montag, 27. Februar, fortgesetzt.