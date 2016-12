Anita Soetebier baut die bundesweit beste Reklame

Osterwald. Über einen großen Erfolg ihrer Mitarbeiterin Anita Soetebier freut man sich im Unternehmen Brookmann Werbetechnik GmbH in Osterwald. Zum Abschluss ihrer Ausbildung als Schilder- und Lichtreklameherstellerin ist Anita Soetebier aus Gölenkamp in ihrem Fach Bundessiegerin geworden. Die Auszeichnung wurde in den Räumen der Handwerkskammer Münster überreicht.

Bei der Abschlussprüfung der Schilder- und Lichtreklamehersteller geht es nicht nur um einen schönen Entwurf, sondern auch um die praktische Umsetzung des Werkstücks. Also geht es neben dem Zeichnen auch ums Zimmern, Lackieren und um Elektrotechnik. Und bei der Prüfung ist das Ganze auch noch verbunden mit einer festen Zeitvorgabe.

Das Unternehmen Brookmann Werbetechnik gibt es seit dem 1. Juli 1994, seit 1998 arbeiten die derzeit etwa 30 Mitarbeiter am Standort in Osterwald. Bereits vor zwei Jahren belegten Auszubildende des Unternehmens mit ihren Abschlüssen die ersten beiden Plätze im Kammerbezirk. Bevor Anita Soetebier sich mit ihrer Arbeit jetzt bundesweit an die Spitze setzte, hatte sie die Siege im Kammerbezirk und auf Landesebene eingeheimst. Zu ihrem Erfolg bekommt sie ein Stipendium zur Weiterbildung. Die 21-Jährige will aber weiter im Betrieb Brookmann in Osterwald arbeiten.