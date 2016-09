Anja Buchheister stellt im Kunstverein aus

Neuenhaus. Künstler, die ein Stipendium von der Emsländischen Landschaft bekommen, stellen normalerweise im Kreishaus in Nordhorn aus. Die diesjährige Stipendiatin Anja Buchheister bildet eine Ausnahme. Ihre Arbeiten sind teilweise so großformatig und raumgreifend, dass in der Kreisverwaltung schlicht nicht genügend Platz für ihre Arbeiten ist. Stattdessen stellt Buchheister ihre Werke in den Räumen des Kunstvereins Grafschaft Bentheim in Neuenhaus aus. „Field Trip“ nennt sich die Ausstellung und nimmt den Betrachter auf eine Erkundungsreise durch die Grafschaft Bentheim und das Emsland mit. Die 1978 in Wolfenbüttel geboren und in Schüttorf aufgewachsene Künstlerin zeigt ihre ganz eigene Sichtweise auf die heimischen Landschaften. Dabei gelingt es ihr, aus vermeintlich Banalem und Altbekanntem, eine ungeahnte Ästhetik herauszukitzeln.

So wirkt etwa eine rätselhafte Aneinanderreihung schwarz lackierter Aluminiumbögen auf den ersten Blick wie abstrakte, handschriftliche Skizzen. Gleichzeitig zieht sich eine gewisse Harmonie durch die Installation. Der Titel verrät mehr: „Bird Sounds“, Vogelgeräusche. Buchheister hat das Gezwitscher Neuenhauser Vögel visualisiert. Unter dieser Prämisse betrachtet, lassen die mal ausschweifenden und mal abgehakten Linien das Zirpen und Singen der Tiere im Kopf der Betrachter entstehen. Vermeintlich Banales offenbart eine ungeahnte Ästhetik, die Buchheister mit überraschendem Witz versieht.

Genaues Hinsehen erforderlich

Mit ihrer Arbeit „Species VI.a“ überschreitet sie die Grenze zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Bildern von Baumwipfeln und verwinkeltem Geäst, silhouettenhaft fotografiert und somit auf ihre Form reduziert, wurden von Buchheister auf Aluminium-Verbundplatten gedruckt. An der Wand gehalten werden sie von schwarz lackierten Bambusstöcken. Dabei sind die Stöcke so positioniert, dass sie beinahe nahtlos in die Bildmotive übergehen. Dadurch entsteht der Eindruck, die fotografierten Äste und Zweige würden aus dem Bild herauswachsen. Mit simplen Mitteln verbindet Buchheister Fotografie und Installation zu einer Einheit.

Ein umgekehrtes Spiel spielt die Künstlerin aus Wolfenbüttel mit ihrer Arbeit „Entrez II.b“. Erst beim genaueren Hinsehen entpuppt sich das blaumetallic glänzende Geländer als zweidimensionale Fotografie. Von ihr in Osterwald abgelichtet, mit dem Skalpell ausgeschnitten, großformatig auf Verbundplatten gedruckt und an die Wand geschraubt, wurde das Geländer so aufgestellt, dass es von der Wand in den Ausstellungsraum hineinragt. Beim Spiel mit der räumlichen Wahrnehmung straft die Künstlerin den ersten Blick der Betrachter Lügen und fordert sie heraus, sich intensiver mit dem Werk auseinanderzusetzen. Mit dem Wechsel zwischen den Dimensionen hinterfragt Buchheister das Verständnis von Raum. Ist es die Verknüpfung von Höhe, Breite und Tiefe? Oder ist Raum auch eine Konstruktion, die in den Köpfen der Betrachter entsteht? Letzteres bietet Buchheister die Chance, neue Räume in den Köpfen entstehen zu lassen. Darin liegt der Reiz der Ausstellung. Neben der abwechslungsreichen und stellenweise an Maurits Cornelis Escher erinnernden Bildsprache gibt es auf Buchheisters „Erkundungsreise“ neue Räume in altbekannter Umgebung zu entdecken. Gleichzeitig bleibt die Ausstellung auch Besuchern ohne Ortskenntnisse zugänglich, sind ihre Bildmotive doch so abstrakt gehalten, dass jeder damit etwas anfangen kann.

Zwei Monate im „Atelier auf Zeit“

Für zwei Monate hat Anja Buchheister den Experimentierraum „Atelier auf Zeit“ im Kunstverein genutzt. Ihr Aufenthalt in Neuenhaus war Teil ihres Stipendiums der Emsländischen Landschaft. Dieses wurde bereits zum sechsten Mal vergeben und ist mit 6000 Euro dotiert. Darüber hinaus werden Arbeits- und Wohnräume für vier Monate kostenlos zur Verfügung gestellt. Neben dem Kunstverein in Neuenhaus arbeitete Buchheister auch auf dem Gut Altenkamp in Papenburg. Ihr „Field Trip“ wird zudem im Forum „Alte Werft“ ausgestellt.

Ulrich Schürhaus hat im Hof des Kunstvereins weiße Bänke als Serie mit exponentiell wachsendem Abstand aufgestellt. Er beschreibt diese Installation als „soziale Skulptur“, die sich an die Weizenkornlegende anlehnt.

Die Ausstellung „Field Trip“ kann bis 9. Oktober besucht werden. Der Kunstverein öffnet mittwochs bis samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr.

