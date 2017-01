Ansa: Drei Leichen nach Lawinenunglück in Italien geborgen

dpa Rom. Nach dem Lawinenunglück in einem Hotel in Italien sind Medienberichten zufolge drei Leichen geborgen worden. Die Nachrichtenagentur Ansa meldete die Bergung unter Berufung auf die Polizei. Eine vierte Leiche sei lokalisiert, aber noch nicht herausgeholt worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Das Hotel in den Abruzzen war gestern mit bis zu 30 Menschen nach einer Erdbebenserie verschüttet worden. Die Feuerwehr twitterte, es gebe kein Lebenszeichen von den Vermissten.