Anti-Atomkraft-Demo in Lingen geplant

An der Universität Osnabrück sind so viele Studenten eingeschrieben wie noch nie. Zum Wintersemester 2016/17 stieg ihre Gesamtzahl auf 14.106 Studenten. Knapp ein Drittel sind Erstsemester. mehr...

Es ist ein schlechtes Jahr für Pilzsammler. Die begehrten Funde sind selten. Etwa 4000 Sorten gibt es in Deutschland, aber nicht alle sind genießbar. Ein Pilzberater gibt Sammlern in unserem Video Tipps. mehr...

Die Polizei hat am Mittwoch zwei Mitglieder einer Bande in Ibbenbüren festgenommen. Sie sollen in den vergangenen Monaten im Emsland und im Kreis Steinfurt Fahrräder im Wert von fast 200.000 Euro gestohlen haben. mehr...