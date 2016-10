dpa Mexiko-Stadt. Die Auslieferung des mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán an die USA ist einen Schritt nähergerückt. Ein mexikanischer Bundesrichter lehnte Anträge der Anwälte Guzmáns auf einstweilige Verfügungen ab. Dem Chef des Sinaola-Kartells bleibt aber noch eine weitere Berufungsinstanz. Die mexikanische Regierung will „El Chapo“ Anfang kommenden Jahres an die USA ausliefern. Der berüchtigte Drogenboss ist bereits zweimal aus Hochsicherheitsgefängnissen ausgebrochen.