Anwohner befürchten hohe Kosten

Bei starken Regenfällen sammelt sich an den Wendehämmern das Wasser. Für den Straßenendausbau mit Regenwasserkanal könnten die Anwohner tiefer in die Tasche greifen müssen, als sie erwartet hatten.

Schüttorf. Geht es den Grundstückseigentümern im Schüttorfer Baugebiet Krähenfurt bald ans Geld? Das befürchten zumindest einige von ihnen. Grund für die Unsicherheit ist eine Beschlussvorlage der Stadt, die am kommenden Montag im Planungs- und Umweltausschuss auf der Tagesordnung steht. Darin geht es um den Straßenendausbau in dem Baugebiet. Ein Problem dabei: Wenn es stark regnet, kommt es im Bereich Krähenfurt-Ost häufig zu Überflutungen der Wendehämmer. Grund seien, so heißt es in der Beschlussvorlage, die Geländehöhen sowie ein noch nicht vorhandenes Entwässerungssystem. „Der Bebauungsplan schreibt eine Versickerung des Oberflächenwassers der Straßen über Entwässerungsmulden vor. Aus diesem Grund ist kein Regenwasserkanal verlegt worden. Aufgrund der topografischen Verhältnisse ist es jedoch fraglich, ob mit diesem System dauerhaft die Überflutung der Wendeanlagen vermieden werden kann“, heißt es in der Vorlage weiter.

Zusätzlicher unterirdischer Regenwasserkanal

Der Vorschlag der Verwaltung: Es soll zusätzlich ein unterirdischer Regenwasserkanal verlegt werden, der die Wendehämmer verbindet und eine Regenrückhaltung in der östlich gelegenen Ackerfläche herstellt. Einige Anwohner wie Mark Brickem befürchten nun, deutlich mehr Erschließungskosten zahlen zu müssen. „Den einzelnen Grundstückseigentümern war hier vor Baubeginn vom Bauamt mündlich zugesagt worden, dass die Erschließungskosten für die Straße zwischen neun und 13 Euro pro Quadratmeter liegen würden“, sagt Brickem im GN-Gespräch. „Zwischenzeitlich munkelt man, dass die Kosten bis 30 Euro pro Quadratmeter ansteigen könnten, da man jetzt erst festgestellt hat, dass das Regenwasser sich in den Wendehämmern an den niedrigsten Stellen sammelt und nicht abfließen kann.“ Brickem vermutet eine Fehlplanung. Die GN fragten nach bei Bauamtsleiter Dieter Salewski. „Ich habe keine Ahnung, wer diese Zusage über den Betrag zwischen neun und 13 Euro gemacht haben soll.“ An Kosten von 30 Euro pro Quadratmeter glaube er zwar nicht. „Aber wo wir am Ende landen werden, kann ich noch nicht sagen.“ Auch in der Ausschusssitzung am Montag könne man nur über Durchschnittswerte sprechen, sagt Salewski. „Es kommt dabei auch immer auf die Grundstücke an.“ Nicht jeder Abschnitt sei auch ein Erschließungsabschnitt. „Wir bieten den Anwohner aber Beratungsgespräche hier im Bauamt an, in denen sie sich informieren können, bei welchem Betrag man pro Quadratmeter ungefähr landen könnte“, sagt der Schüttorfer Bauamtsleiter hinsichtlich der Höhe der Umlagen. In der Sitzung am Montag sollen die Pläne genau erläutert werden.

Den Vorwurf eines Planungsfehlers weist Dieter Salewski jedoch deutlich zurück. „Wer das Baugebiet kennt, der sieht, dass es topografisch abfällt. Technisch ist es nicht machbar, dass die Wendehämmer die höchsten Punkte sind.“ Die Planungen für das Baugebiet Krähenfurt stammten aus den 1990er Jahren. Inzwischen habe man andere Erkenntnisse, was den Umgang mit Starkregenereignissen angehe. „Wir sind guter Dinge, dass diese Maßnahme zu einer deutlichen Verbesserung der Situation führt“, sagt Dieter Salewski. Ein Mitarbeiter des beauftragten Ingenieurbüros Flick aus Ibbenbüren wird am Montag den Entwurf erläutern und auch für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Für ein anderes Vorhaben, das schon seit langem diskutiert wird, sollen in der Sitzung am Montag nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden: Der Bau einer „Eventhalle“ am Index. Der Eigentümer der Diskothek, die Bösch Handels GmbH, möchte zwischen dem Diskothekengebäude und der Industriestraße eine Veranstaltungshalle mit einer Nutzfläche von rund 2000 Quadratmetern bauen. Dabei ist auch geplant, den Vierten Rundweg teilweise zu überbauen. Daher ist es erforderlich, dass die Bösch Handels GmbH einen Teilabschnitt der Straße kauft. „Der Investor hatte uns gebeten, das Vorhaben zunächst etwas zu verschieben, da noch andere Projekte anstanden. Jetzt soll es aber umgesetzt werden“, erklärt Dieter Salewski.

Der Planungs- und Umweltausschuss trifft sich am Montag, 6. März, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Schüttorfer Rathauses.