AOK fördert Hospizvereine mit über 100.000 Euro

gn Lingen. Mitarbeiter ambulanter Hospizdienste ermöglichen sterbenden Menschen ein würdiges und selbstbestimmtes Leben bis zum Ende. Sie unterhalten die Patienten, hören zu, lenken ab, halten ihre Hand, trösten und spüren, was der Mensch gerade braucht. Diese Arbeit unterstützt die AOK in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim im laufenden Jahr mit 104.557 Euro.

In der Region kann mittlerweile auf über 320 ehrenamtliche Sterbebegleiter zurückgegriffen werden. „Ein wirklich eindrucksvolles Engagement für gelebte Mitmenschlichkeit“, würdigte Petra Menger, Pressesprecherin der AOK, die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen bei der Übergabe des Förderschecks an die Hospizvereine. Im einzelnen erhalten das Geld die Hospizgruppe Spelle (7594 Euro), das Hospizteam Abendstern in Salzbergen (13.570 Euro), die Hospizhilfe Grafschaft Bentheim mit Sitz in Nordhorn (36.529 Euro), die Hospizhilfe Meppen (23.082 Euro) und das Lingener Hospiz (23.782 Euro).

Gesetzliche Krankenkassen und – seit vergangenem Jahr – auch private Krankenversicherer unterstützen die Arbeit der ambulanten Hospizdienste finanziell; so sieht es die aktuelle Sozialgesetzgebung vor. Da neben der qualifizierten Aus- und Weiterbildung der Ehrenamtlichen nunmehr auch Sachmittel, wie etwa die Fahrkosten der Mitarbeiter, bezuschusst werden, erhöhen sich laut Menger die Fördergelder der niedersächsischen Krankenkassen auf 5,9 Millionen Euro. Davon trägt die AOK als größte Krankenkasse in Niedersachsen gut zwei Millionen Euro.

Petra Menger hob weiter hervor, dass jeder Mensch – unabhängig von seiner Konfession, Staatsangehörigkeit oder sozialen Stellung – einen Hospizdienst in Anspruch nehmen kann. Zugleich wies die AOK-Mitarbeiterin darauf hin, dass vielerorts die gesetzlich möglichen Fördergelder noch gar nicht ausgeschöpft seien. Ambulante Hospizdienste können ihre Anträge auf finanzielle Unterstützung noch bis Ende März 2017 bei den Krankenkassen einreichen.

Die Fördergelder sind indes nur eines der finanziellen Standbeine für die ambulante Hospizarbeit. „Spenden sind ebenso wichtig“, sagte Menger. Die Vertreter der Hospizvereine aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim erinnerten in diesem Zusammenhang daran, dass die Trauerbegleitung der Vereine einen immer größeren Umfang angenommen hat. Bisher werde dieser Arbeitsbereich aber noch von der finanziellen Bezuschussung ausgenommen.