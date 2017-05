Arbeitgeber fordern flexiblere Arbeitszeiten

Die Industrie-Arbeitgeber der Region wollen in kommenden Tarifverhandlungen flexiblere Arbeitszeiten erreichen. Bisherige, streng an Schichten gebundene Modelle reichten nicht mehr aus. Grund sei die Industrie 4.0.

Osnabrück. Wenn ein Industriezulieferer ein Bauteil in Windeseile liefert, das verarbeitende Unternehmen wegen starrer Arbeitszeiten aber auf die Schnelle niemanden aufbieten kann, der es installieren kann, riskiert das Unternehmen Marktanteile. So zumindest sieht es Olaf Piepenbrock, der Vorstandschef des Industriellen Arbeitgeberverbands (IAV), in der Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim.

Piepenbrock und Michael Grunwald, Vorstandschef der regionalen Bezirksgruppe von Niedersachen-Metall, machten sich anlässlich der Jahreshauptversammlung der beiden Verbände am Dienstag in Osnabrück für eine Aufweichung der bisher streng geregelten Arbeitszeiten stark. Mit diesem Ziel wollen sie in die diesjährigen Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften gehen.

Industrieproduktion finde künftig immer stärker automatisiert und vernetzt statt. Das erfordere Einsätze manchmal auch außerhalb fester Arbeitszeiten, argumentieren die beiden Manager – etwa dann, wenn in einer vollständig automatisierten Produktion plötzlich ein Problem entstehe und ein Fachmann kurzfristig helfen müsse – auch wenn er gerade frei habe. „Wir brauchen flexibel einsetzbare Mitarbeiter, das ist wettbewerbsrelevant“, sagte Grunwald. Er ist hauptamtlich Geschäftsführer des Schüttorfer Unternehmens Stemmann-Tehnik. Piepenbrock ist Ko-Geschäftsführer und -Eigentümer des Osnabrücker Gebäudedienstleisters Piepenbrock. Beide rechnen mit immer genauer abgestimmten, über Hersteller, Zulieferer und verschiedene Standorte verteilten und vernetzten Industrieprozessen. Damit diese effizient laufen könnten, müssten Menschen jederzeit eingreifen können.

Exportstärke sichern

Flexibilisierung sei zugleich auch das Ziel vieler Mitarbeiter, fügte der regionale IAV- und Niedersachsen-Metall-Geschäftsführer Axel Busch unter Verweis auf Gewerkschaftsangaben hinzu. Viele Beschäftigte wünschten sich individueller gestaltbare Arbeitszeiten und mehr Raum für private Vorhaben.

Die beiden Regionalverbände fordern zudem ein Bündel von Maßnahmen zur Sicherung der Exportstärke der regionalen Wirtschaft. Die Unternehmen seien zwar „vorsichtig optimistisch“, zugleich aber verunsichert durch den Brexit, durch protektionistische Tendenzen in den USA und wegen ungewisser Wahlausgänge in Europa, sagte Piepenbrock. Deshalb gelte es, vor allem die Export-Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stärken, unter anderem durch mehr Ausbildung junger Menschen in mathematisch-technischen Berufen.

Die Industrie-Interessenvertreter nahmen Deutschland gegen Kritik des Internationalen Währungsfonds und der US-Regierung an Deutschlands hohem Handelsüberschuss in Schutz: Als rohstoffarmes Land sei Deutschland auf starken Export angewiesen, um ein Gegengewicht zu seiner Importabhängigkeit bei Rohstoffen zu haben, sagte Piepenbrock. Grunwald führte an, dass Deutschland als Nettozahler in der EU sehr viel zu Investitionen in anderen EU-Ländern beigetragen habe.