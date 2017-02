Arbeitnehmer streiken in der Grafschaft

Von Gerold Meppelink

Die Mitarbeiter der Firmen „Werkstätten“ in Nordhorn und der Emlichheimer „Emsland-Service“ haben am Freitag für eine Stunde ihre Arbeit niedergelegt. Damit wollten sie den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.