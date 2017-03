Arbeitslosenzahlen in Region sinken leicht

gn Nordhorn. Nach einer kurzen Winterpause präsentiert sich der Arbeitsmarkt an Ems und Vechte in guter Form. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Nordhorn ist im Februar um 0,1 auf 3,8 Prozent gesunken, liegt aber weiter leicht über dem Vorjahreswert von 3,6 Prozent. Mit 9386 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Jobcentern 226 Personen bzw. 2,4 Prozent weniger erwerbslos gemeldet als im Januar.

„Ein milder Winter, volle Auftragsbücher der Betriebe und eine gute Konjunktur führen erfreulicherweise schon sehr früh in diesem Jahr zu einem Rückgang der Arbeitslosenzahlen“, beschreibt Hans-Joachim Haming, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nordhorn die aktuelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. „Mehr Stellenzugänge und gleichzeitig weniger Arbeitslosmeldungen bilden eine gute Ausgangslage für die kommenden Monate“, so Haming. „Wir werden dieses Jahr durch verschiedene Aktionen unsere Bemühungen insbesondere für die Branchen ausweiten, bei denen sich die Stellenbesetzung schwierig gestaltet. Außerdem werden wir die Personengruppen in den Fokus nehmen, die bislang noch nicht ausreichend vom Beschäftigungsaufbau profitieren konnten“ kündigt der Arbeitsmarktexperte an.

Stellenmarkt

Im Februar zeigten Betriebe und Verwaltungen der Agentur für Arbeit Nordhorn 1497 offene Stellen an. Das sind 385 oder 34,6 Prozent mehr als im Vormonat und 55 oder 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Stellenzugänge kamen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel und dem Baugewerbe. Insgesamt gab es im Februar 4633 Stellen, über deren Besetzung noch nicht endgültig entschieden war.

Entwicklung nach Rechtskreisen und Regionen

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Arbeitslosenversicherung (Sozialgesetzbuch III / Arbeitslosengeld I) und in der steuerfinanzierten Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II / Arbeitslosengeld II) verlief im Februar im Vergleich zum Vormonat unterschiedlich.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung nahm die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 32 oder 0,7 Prozent auf 4694 Personen zu. Bei den für die steuerfinanzierte Grundsicherung verantwortlichen Jobcentern ist die Arbeitslosenzahl im Februar gegenüber dem Vormonat um 258 bzw. 5,2 Prozent auf 4692 Personen gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Entwicklung in beiden Rechtskreisen tendenziell gleich. In der Arbeitslosenversicherung wurden 226 Personen oder 5,1 Prozent mehr gezählt; bei den Jobcentern - 353 Personen bzw. 8,1 Prozent.

Region Grafschaft Bentheim

Auch in der Grafschaft Bentheim nahm die Gesamtarbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat ab. Hier gab es mit 2999 Arbeitslosen im Februar 44 bzw. 1,4 Prozent weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 4,1 Prozent.

Arbeitslosenquote und Arbeitslosenzahl im Landkreis Grafschaft Bentheim

Agenturbezirk Nordhorn

Betrachtet man den Agenturbezirk insgesamt, so hatte die Geschäftsstelle Lingen mit 3,1 Prozent die niedrigste Arbeitslosenquote, gefolgt von der Geschäftsstelle Meppen mit 3,2 Prozent, der Geschäftsstelle Sögel mit 3,7 Prozent, der Hauptagentur Nordhorn mit 4,1 Prozent und der Geschäftsstelle Papenburg mit 5,0 Prozent.

Region Emsland

Im Emsland waren im Februar insgesamt 6387 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote sank auf 3,6 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte sich die Zahl um 182 Personen.

Entwicklung der Arbeitslosigkeit nach Personengruppen

Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit konnten im Februar mehr Männer als Frauen profitieren. Mit 5241 arbeitslosen Männern waren 116 weniger im Bestand als noch im Januar. Bei den Frauen war eine Reduzierung von 110 auf insgesamt 4145 Personen zu verzeichnen. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen betrug 44,2 Prozent, der Anteil der Männer lag bei 55,8 Prozent.

Der Anteil der Jugendlichen an den Arbeitslosen betrug 12,2%. Die Arbeitslosenzahl stieg um 93 auf 1144 Personen. Das ist gegenüber dem Vormonat ein Plus von 8,8 Prozent.

Unterbeschäftigung

Ergänzend zur Arbeitslosenstatistik werden auch Daten zur Unterbeschäftigung veröffentlicht. Dazu zählen die gesetzlich definierten Arbeitslosen sowie Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, z.B. in Maßnahmen beruflicher Weiterbildung, Arbeitsgelegenheiten und Sonderregelungen für Arbeitslose. Die Unterbeschäftigung umfasste im Agenturbezirk nach vorläufigen Angaben im Februar 14.275 Personen.

Ausländer

Die Zahl der arbeitslosen Ausländer erhöhte sich auf zuletzt 2189 Personen. Das waren 150 oder 6,4 Prozent weniger als im Vormonat, aber 731 Männer und Frauen oder 50,1 Prozent mehr als im Februar 2016. Zu der Gruppe der Ausländer gehören sowohl Menschen, die schon länger an Ems und Vechte leben, als auch neu hinzugekommene Flüchtlinge.

