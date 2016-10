Arbeitsmarkt soll die Grenze überwinden

Die Grenze trennt insbesondere den Arbeitsmarkt. Dabei könnten von einer Zusammenarbeit beide Seiten profitieren: die Arbeitslosigkeit in Holland verringert und der Fachkräftemangel in der Grafschaft vermindert werden.

Nordhorn / Hannover. In vielen Bereichen profitieren die Grenzregionen in Deutschland und Holland längst voneinander. Vor allem im Einzelhandel der Region sind holländische Kunden gern gesehen. Freizeiteinrichtungen und Gastronomie auf beiden Seiten der grünen Grenze haben sich ebenfalls längst auf Gäste von „hüben und drüben“ eingestellt. Nur bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und auf dem Arbeitsmarkt hapert es. „Da lässt sich deutlich mehr machen“, sagt der CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers aus Lohne. Deshalb setze er sich seit längerer Zeit für eine intensive Zusammenarbeit ein. Als Auftakt für einen Schub neuer Aktivitäten sieht Hilbers die Sitzung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten vor rund einem Jahr im niederländischen Coevorden. Dort regte die Geschäftsführerin der Euregio, Dr. Elisabeth Schwenzow, an, den grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt zwischen Niedersachsen und den Niederlanden statistisch zu erfassen und eine Studie zu erstellen. Daran wirken das niedersächsische Landesamt für Statistik und in Holland das Centraal Bureau voor de Statistiek mit. Eine entsprechende Studie aus nordrhein-westfälischer Sicht gibt es bereits.

„Das habe ich dann aufgegriffen und mit einer Anfrage zum Stand der Dinge im Landtag vertieft“, erklärt Hilbers. Ihm liege am Herzen, dass der Stand, wenn erst einmal die Zahlen vorliegen, kontinuierlich ermittelt wird. Nun ist die Studie fast fertig. Sie wird Ende Oktober oder Anfang November vorgestellt. Ergänzend soll es eine Arbeitsmarktkonferenz am 24. Oktober in Leer geben, während der auch eine Aktionsliste präsentiert werden soll. „Die Studie ist für uns ganz wichtig“, sagt Reinhold Hilbers. Sie stelle die Basis für einzelne Projekte dar, von denen auch die Grafschaft Bentheim profitieren könne. Da geht es zum Beispiel um Wirtschafts- und Technologieförderung und um die Angleichung der Systeme. Ideen sind laut Hilbers erwünscht: „Warum kann man zum Beispiel nicht hier, wo es häufiger Probleme mit dem Mobilfunk gibt, ein starkes grenzüberschreitendes System entwickeln?“

Probleme beim grenzüberschreitenden Arbeitsmarkt gebe es auch immer wieder im Bereich der Sozialversicherungen. Aus Hilbers Sicht wäre eine Möglichkeit, die Krankenversicherungen so aufzustellen, dass die Versicherten, wenn sie auf der anderen Seite der Grenze arbeiten gehen, ihre Kasse nicht wechseln müssten, sondern stattdessen der Arbeitgeber in die Krankenkasse des Mitarbeiters im jeweils anderen Staat überweisen kann.

„Da ist noch jede Menge Luft nach oben“, meint der CDU-Abgeordnete. Gleichzeitig seien jedoch höhere Hürden vorhanden. „Wenn es um Steuern geht, oder Renten und Krankenversicherungen, dann verhandelt Den Haag wohl kaum mit Hannover, sondern gleich mit Berlin“, so Hilbers. Regional werde es größere Erfolge geben, wenn in Projekten gearbeitet wird. Ein erster Schritt könne die gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen sein. Der Abbau von Hemmnissen müsse an allererster Stelle stehen.