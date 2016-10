Architekten diskutieren: Dauerhaft bauen, nur wie?

Nordhorn. Was muss ökologisches Bauen heute leisten? Ist die Rückbesinnung der Architektur auf regionale Materialien und Gestaltungsformen mehr als ein Modetrend? Ermöglichen immer schärfere Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) ein wirklich nachhaltiges Bauen oder behindern sie es? Das waren spannende Fragen für eine wirkliche Expertenrunde, zu der das Uelsener Ziegeleiunternehmen „Deppe Backstein-Keramik“ renommierte Architekten ins Kloster eingeladen hatte. Moderiert vom Dortmunder Architekten Michael Schwarz diskutierten bei diesem vierten Deppe-Kaminabend vor großem Fachpublikum die aus Island stammende Stuttgarter Architektin Jórunn Ragnarsdóttir, der Frankfurter Architekt und Stadtplaner Professor Christoph Mäckler, der Amsterdamer Architekt Jan Peter Wingender und Nordhorns Stadtbaurat Thimo Weitemeier.

Im Ausgangspunkt war die Runde sich einig: Architektur muss viel mehr leisten als die Gestaltung von Fassaden. Schließlich seien die Außenwände der Häuser die „Innenwände des öffentlichen Raumes“, also des Sozialraums Stadt. „Wir denken immer, dass diese Privatheit – jeder kann machen was er will – selbstverständlich ist. Das ist sie aber nicht!“, mahnte Professor Mäckler. Architektur sei ganzheitlich und öffentlich.

Begriff wird falsch verwendet

Die Besinnung auf Klinkerfassaden und natürliche Baustoffe sei längst noch kein nachhaltiges Bauen. Der Begriff Nachhaltigkeit werde derzeit oft, aber zumeist völlig falsch verwendet, warnte Jórunn Ragnarsdóttir. Christoph Mäckler spricht lieber von dauerhaftem Bauen. „Alles Geklebte“, vor allem die zurzeit so verbreiteten Verbundstoff-Dämmsysteme seien, so Mäckler, „nichts als Müll, mit dem ich nicht arbeiten möchte“. Sie seien weder dauerhaltbar noch umweltgerecht. Schließlich gelte Styropor aus gutem Grund neuerdings als Sondermüll.

Die Fassade, mahnte der Frankfurter Stadtplaner, werde „eine der größten Herausforderungen“ für die Architektur. Da müsse ganz anders gedacht und geplant werden – energetisch, konstruktiv und sozialpolitisch. Jan Peter Wingender verglich die Fassade mit seinem i-Phone: Schön anzusehen, aber niemand weiß, was drinsteckt. Muss die Fassade nicht wieder von einer äußerlichen Verkleidung zu einem tragenden Teil des Baukörpers werden? Ist das mit den Klimaschutzvorgaben der Energieeinsparverordnung überhaupt vereinbar? Nordhorns Stadtbaurat Weitemeier plädiert für ein Umdenken: Statt immer leichter und immer luftdichter sollten Häuser massiver werden, um Wärme speichern zu können.

Viele offene Fragen

Mies van der Rohes „Ziegelstein als Maß aller Dinge“ sei am Bau in Vergessenheit geraten, hieß es aus dem Publikum. Professor Mäckler ist der gleichen Ansicht: Architekturstudenten lernten heute wenig über Massivbau und gar nichts über die Durchgestaltung von Fassaden. Am Bau werde geklebt und zurechtgesägt, aber zu wenig materialgerecht gestaltet.

Der Abend machte deutlich: Es gibt viel Problembewusstsein, aber noch mehr offene Fragen über die Wege zum dauerhaften Bauen. Woran liegt‘s, dass die vielen guten Ideen, die Architekten dafür haben, nicht umgesetzt werden? An der Politik, die falsche Vorgaben für Wärmedämmung, Fassadengestaltung und Städtebau macht? An den Kosten? An den Investoren, die nur auf den schnellen Euro schielen? Oder an den Architekten selbst, die jedem Auftrag nachjagen und ihre Forderungen nicht klar und gezielt vortragen?

Spätestens an diesem Punkt glitt die Diskussion mehr und mehr ab in die Beschäftigung mit dem eigenen Berufsstand. Da wurde gestritten über die Sinnhaftigkeit niederländischer Riemchen-Fassaden und die Forderung nach 24 Zentimeter dickem Klinkermauerwerk, über die Bewertung von Gründerzeitvillen oder die städtebauliche Bedeutung der Bauten von LeCorbusier.

„Wir müssen uns an die eigene Nase fassen und das Beste versuchen“, lautete das Fazit von Jórunn Ragnarsdóttir. Jan Peter Wingender sieht wenig Sinn darin, über Rahmenbedingungen zu streiten, die politisch vorgegeben sind. Und Christoph Mäckler postulierte, die Architektur müsse „die Ideologien verlassen“ – vor allem die eigenen vom „richtigen und zeitgemäßen Bauen“.