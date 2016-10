Armenienhilfe veranstaltet Benefizkonzert

Für den guten Zweck wurde am vergangenen Sonnabend in der Neuenhauser reformierten Kirche musiziert. Der Arbeitskreis Armenienhilfe veranstaltete ein Benefizkonzert und bat um eine freiwillige Spende.

Neuenhaus. Etliche größere Geldscheine lagen am Ende des Abends in den Klingelbeuteln, sodass 1710 Euro zusammenkamen. Zwischen den Darbietungen der Musiker und Sänger berichtete der Arbeitskreis-Vorsitzende Dr. Andreas Gries über die zurückliegende Reise in das kleine Land, das schon um etwa 300 nach Christus christianisiert wurde. Das Schicksal armer Kinder liegt den Mitgliedern besonders am Herzen. So unterstützen sie hauptsächlich Familien und (Halb)waisen.

Entstanden war der Arbeitskreis, nachdem der Neuenhauser Günter Brinkmann 1992 zufällig von den katastrophalen Bedingungen in einem armenischen Kinderkrankenhaus erfuhr. Dies bewog den Vorsitzenden des Posaunenchores, den Arbeitskreis „Armenienhilfe“ zu gründen. In den ersten Jahren organisierten die Mitglieder Hilfstransporte mit Kleidern oder Gebrauchsgegenständen. Inzwischen hat sich die Lage in Armenien gebessert. Doch der Unterschied zwischen Arm und Reich ist immer noch sehr groß. Heute sind Sachspenden weniger gefragt, sondern eher Geldgaben, um in Armut geratene Familien zu unterstützen.

Sinja Steenweg (Geige) Foto: Meppelink

„Wir sind mit dem Land verbunden im christlichen Glauben und in der Liebe zur Musik“, sagte Andreas Gries. So lag die Idee eines Benefizkonzertes in einer Kirche nahe. Der ehemalige Musikschulleiter Heinz-Josef Bausen wurde für die Zusammenstellung des Programms gewonnen. Viele Chöre, Ensembles und Solisten erklärten sich spontan bereit, unentgeltlich mitzumachen. Den Anfang machte der Armenienchor aus Almelo mit getragenen liturgischen Gesängen. Es folgte das temperamentvolle Geigenspiel von Sinja Steenweg, die – begleitet von Cees Roubos am Klavier – sechs ungarisch-rumänische Volkstänze von Bela Bartok zum Besten gab. Im Gegensatz dazu dann die leisen Gitarrentöne von Saskia Spinder und Birte Kampert mit spanischen und südamerikanischen Stücken.

„Heute haben wir nur Gewinner“

In Neuenhaus gibt es ein vorzügliches Chorleben. Das bewiesen der Städtische Chor (Leitung Luuk Smit) und der reformierte Kirchenchor unter der Leitung von Betty Alsmeier. Einer der musikalischen Höhepunkte war das Spiel von Cees Roubos an der rekonstruierten Quellhorst-Orgel mit Werken von Bach. Im neunköpfigen Saxofon-Ensemble von Peter Sleumer war vom Sporanissimo- bis zum Basssaxophon die ganze Bandbreite des Instruments vertreten. Ebenfalls von der Musikschule kamen die jungen Damen des Chores „Twen“, die aus dem Mädchenchor „Experience“ hervorgegangen sind und von Armanda ten Brink geführt werden. Andreas Gries freute sich über ein gelungenes Konzert. „Heute haben wir nur Gewinner: Künstler, Zuhörer und Kinder in Armenien, deren Leben ein Stück weit besser, sicherer und zukunftsfähiger geworden ist“, lautete sein Fazit.