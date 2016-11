Armin Laschet zum Spitzenkandidaten der NRW-CDU gewählt

Die nordrhein-westfälische CDU zieht mit ihrem Parteichef Armin Laschet als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl im Mai 2017. Von den 232 Delegierten der Landesvertreterversammlung in Mönchengladbach stimmten am Samstag 225 mit Ja und 6 mit Nein.