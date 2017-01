Arnstein trauert um sechs Teenager

dpa . Nach dem entsetzlichen Fund von sechs Toten in einer Gartenlaube herrscht Trauer in Arnstein. „Es ist für uns ein schwerer Schicksalsschlag, so viele junge Menschen zu verlieren“, sagte der Zweite Bürgermeister, Franz-Josef Sauer. Am Sonntagvormittag hatte ein besorgter Vater in dem kleinen Ort in Unterfranken in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter. Eine heute angeordnete Obduktion der Toten könnte Aufschluss über die Todesursache geben.