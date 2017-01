Arnstein wartet auf Obduktionsergebnis nach Teenager-Tod

dpa . Nach dem Tod von sechs jungen Menschen in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein warten die Trauernden auf das Obduktionsergebnis. Woran die feiernden 18- und 19-Jährigen gestorben sind, ist noch unklar. Nur ein Gewaltverbrechen schließt die Polizei aus. Ob schon heute Obduktions-Ergebnisse zu erwarten sind, ist zweifelhaft. Am Abend gedachten Angehörige und Freunde in einer ökumenischen Trauerstunde der Opfer. Der Vater eines Geschwisterpaares hatte die Teenager am Sonntagvormittag gefunden.