Attentäter von Teheran waren Iraner

dpa Berlin. Fünf der sechs Attentäter von Teheran sind nach Angaben des iranischen Geheimdienstes identifiziert. Mehrere Hintermänner seien in Haft, sagte Geheimdienstchef Mahmud Alawi am Tag nach dem Doppelanschlag. Sechs Terroristen hatten gestern das Parlament und das Mausoleum des Revolutionsführers Ayatollah Ruhollah Chomeini in Teheran angegriffen. Der IS reklamierte die Taten für sich. Bei dem Doppelanschlag wurden mindestens 22 Menschen getötet - darunter die sechs Attentäter - und über 50 verletzt. Laut Sicherheitsbehörden waren die sechs Attentäter Iraner.