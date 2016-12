Empfehlung - Auch Christian Fühner will in den Landtag

Der 29-jährige Fühner ist bei den Kommunalwahlen am 11. September in den Lingener Stadtrat und den emsländischen Kreistag gewählt worden. In Lingen erzielte er das beste Ergebnis aller CDU-Kandidaten. Der gelernte Bankkaufmann macht zurzeit ein Referendariat als Berufsschullehrer.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Lingen, Markus Silies, seine Kandidatur erklärt. Im September hatte der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete Heinz Rolfes, der den Wahlkreis seit 1994 in Hannover vertritt, angekündigt, dass er für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stehe.

Auch Christian Fühner will in den Landtag

