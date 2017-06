Audi: Erhöhte Abgaswerte bei Dieseln technischer Fehler

dpa Ingolstadt. Der durch neue Vorwürfe in der Diesel-Affäre unter Druck geratene Autobauer Audi setzt sich zur Wehr. Bei den gemeldeten „Auffälligkeiten“ der Abgaswerte bei den Dieselmotoren von 24 000 Oberklassewagen handelt es sich nach Darstellung von Audi um einen technischen Fehler, nicht um eine absichtliche Manipulation der Abgaswerte. Betroffen sind nach Schilderung des Unternehmens außerdem deutlich weniger Fahrzeuge. Verkehrminister Alexander Dobrindt hatte am Donnerstag bekannt gegeben, dass Audi eine „unzulässige Abgas-Software“ in einigen Oberklasse-Modellen verwendet habe.