Auf einen Blick: Tag des offenen Denkmals

gn Nordhorn. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz möchte mit dem „Tag des offenen Denkmals“ das Zusammenwirken von Privatleuten, Gruppen, Vereinen, Verbänden, Kirchen, Monumentendienst, privaten Dienstleistern und den Unteren- und Landesdenkmalschutzämtern würdigen. Der Landkreis Grafschaft Bentheim und die Stadt Nordhorn haben für Interessierte wieder ein umfangreiches Programm zusammengestellt. Zudem gibt es eine Vielzahl privater Besichtigungsangebote. Die jeweiligen Ziele in der Grafschaft sind durch günstige Sondertickets für Busse der Verkehrsgemeinschaft Grafschaft Bentheim zum Tagespreis für 5 Euro für maximal zwei Erwachsene und zwei Kinder oder für einen Erwachsenen und drei Kinder erreichbar.

Die Anzahl der Fahrten ist an diesem Tag mit dem Sonderticket beliebig. Die Sondertickets sind ab sofort an den Vorverkaufsstellen der VGB in Nordhorn, Bad Bentheim, Emlichheim und Uelsen erhältlich.

Bad Bentheim: Auf der Burg werden in der Zeit von 10 bis 18 Uhr öffentliche Führungen gegen einen geringen Eintritt angeboten. Am Alten Rathaus in der Bahnhofstraße 2 in geben Mitarbeiter des Monumentendienstes in der Zeit von 11 bis 17 Uhr Einblicke in sein Wirken für den Erhalt historischer Gebäude. Das Alte Rathaus wird auf Herz und Nieren untersucht und der Zustand der Bausubstanz des historischen Gebäudes thematisiert, um den Besuchern die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Erhalt einer solchen Kulturstätte zu verdeutlichen. Herbert Lange bietet um 11.30 und 14.30 Uhr Stadt- und Burgführungen, beginnend am Alten Rathaus, an.

Mühlen: In Georgsdorf gibt es nach Bedarf in der Zeit von 13 bis 17 Uhr Führungen durch die Windmühle, in Gildehaus in der Ostmühle ebenfalls in der Zeit von 11 bis 17 Uhr und in der Windmühle in Laar von 11.30 bis 16.30 Uhr. In Lage hält die Wassermühle in der Zeit von 11 bis 17 Uhr die Türen geöffnet. Zudem gibt es von 14 bis 17 Uhr jede halbe Stunde Führungen zum Herrenhaus in der Eichenallee (keine Innenbesichtigung), Parkanlage und Burgruine.

Niedergrafschaft: Ein privates Angebot aus Neuenhaus bietet um 10 Uhr eine Führung am Dinkelwehr an der Lager Straße an. In Neugnadenfeld hält in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die Kirche geöffnet und gegenüberliegend im Dorfgemeinschaftshaus kann die Ausstellung Lagerbaracke Alexisdorf besichtigt werden. Angeboten werden hier Führungen und Filmvorführungen.

Brauchtum: Am Bahnhof in Hestrup treten zwischen 14 und 18 Uhr Brauchtums-, Trachten- und Volkstanzgruppen auf, ebenso die lustigen Dorfmusikanten, die Nordhornbläser, es gibt Führungen, das Heimatmuseum ist geöffnet und das Café wiedereröffnet.

Nordhorn: Das Kloster Frenswegen ist von 12.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Von 13 bis 16 Uhr, immer zur vollen Stunde, präsentiert die Historische Bibliothek alte Folianten, und Kinder können Initialen malen oder Papier schöpfen. Zwischen 12.30 und 15 Uhr gibt es Suppe mit Brot und von 15 bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen.

In Nordhorn kann der Gildkamp-Friedhof an der Lange Straße von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Um 12 Uhr findet die Neueröffnung der Anlage durch Bürgermeister Thomas Berling und Landrat Friedrich Kethorn statt. Führungen, kreative Angebote für Kinder und Jugendliche und musikalische Begleitung runden das Angebot ab.

Seitens des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege werden bezüglich der Archäologie zwei Führungen entlang der Ausgrabungen auf dem Areal der geplanten Trasse der neuen Ortsumgehung von Nordhorn angeboten. Diese beginnen um 13.30 und um 15 Uhr. Der Treffpunkt ist an der Einfahrt zum Boerweg an der Wietmarscher Straße.

Schüttorf: Die Evangelisch-reformierte Kirche öffnet von 14 bis 18 Uhr, und Mitglieder des örtlichen Heimatvereins bieten Führungen an.

Uelsen: Von 12.30 bis 17 Uhr werden bei folgenden Objekten Besichtigungen und Führungen nach Bedarf angeboten:

Am Markt 5, Am Markt 9, Am Markt 10, Itterbecker Straße 2, Altes Rathaus am Markt sowie die Evangelisch-reformierte Kirche am Markt. Innerhalb der Anlage des Bronzezeithofes am Feriengebiet 7 in Uelsen veranstalten die Mitarbeiter in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ein vielfältiges Angebot zum Mitmachen, Anschauen, Zuhören und Ausprobieren.

Lohne: Um 14.30 Uhr beginnt eine Besichtigungstour zu den Denkmälern mit dem Fahrrad. Diese wird voraussichtlich bis 16 Uhr dauern. Start- und Endpunkt ist das Heimathaus, Hauptstraße 77 A. Ziele sind unter anderem der alte Speicher und das Backhaus in Südlohne, das ehemalige Mühlengebäude und das alte Sägewerk am Baierort.

Wietmarschen: Von 14 bis 18 Uhr hat das Packhaus an der Lingener Straße 24 geöffnet. Dort werden von 14 bis 17 Uhr Führungen jeweils zur vollen Stunde angeboten.